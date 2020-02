Vidéo : Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour les handicapés Posté par Scruffy

Des journalistes de France 3 sont allés à la rencontre de Cybèle, une assistante sexuelle pour les handicapés à Lyon.



Vidéo (4mn16s) : Cybèle, assistante sexuelle pour handicapés





Auteur Conversation Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 417 Karma: 239 En ligne ! Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 1 Assez surprenant, je pensais pas que Patrick Balkany se montrerait à visage découvert si tôt après sa libération. mikelemerle Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 2427 Karma: 885 Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0







Suis méchant... Cybèle, un prénom tout trouvé !!!Suis méchant... silonac Je suis accro Inscrit le: 29/1/2005 Envois: 1353 Karma: 95 Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 1 Une belle personne.



Par contre pour faire passer cette loi il faudrait que notre président "pose ses co*****s" et fasse une ordonnance parce que avec les colonies de vieux fossiles réac que compte notre beau pays, c'est pas gagné.



Idem pour le cana. gonorrhus Je suis accro Inscrit le: 4/1/2017 Envois: 1018 En ligne ! Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 C'était quel philosophe, déjà, qui aimait bien marcher? avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1616 Karma: 840 Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 3 Bordel mais c'est dégueulasse,le mec il va voir David Guetta et ça ne fait réagir personne! Cephalon_Meri Je suis accro Inscrit le: 1/11/2014 Envois: 1327 Karma: 1691 Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 Ce serait tellement injuste de forcer des gens qui ont des handicaps de les priver d'intimité, je trouve ça très bien que ce métier existe et j'espère que personne n'aura de problèmes pour ça. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1474 Karma: 2784 Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 La meuf aide des handicapés dans une situation de misère sexuelle et sociale et l'état compare ça à une partie de plaisir... Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 214 Karma: 385 En ligne ! Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 @silonac bah écoute si ya un truc qu'on peut dire sur notre président c'est qu'il manque pas de co*****s, vu le foin qu'il se tape depuis plus d'un an et qu'il continu dans sa ligne. houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 522 Karma: 390 En ligne ! Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 1 Personnellement cela ne me dérange pas mais par contre hors de question de faire passer cela en frais médicaux (sur la sécu quoi ) faut pas pousser .



Il n'a pas besoin d'être handicaper pour être en misère affective,sexuelle . Antar Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 93 Karma: 111 Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 Aucune exploitation d'une personne par une autre. Les cathos et autres coincés idéologiques devraient fermer leur "claque merde" et regarder leurs propres problème en arrêtant leur lobbying auprès des élus. On est en 2020. Piketak Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2018 Envois: 18 Karma: 89 Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 J'en ai connu Décibles et elle étaient toutes bruyantes ! Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 214 Karma: 385 En ligne ! Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 @lithit je ne pense pas que l'état compare ça a une partie de plaisir, les lois sont généralistes par nécessité, faire des cas particulier pour tout c'est compliqué. Pour l'instant la loi considère qu'un acte sexuel quel qu'il soit contre rémunération est un acte de prostitution et est interdit. Il faut dont complexifié la loi pour rendre cette activité légale. TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 217 Karma: 113 En ligne ! Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 houki Sauf que la plupart des gens du type que l'on a vu dans le reportage, ne savent pas allez se soulager de façon solitaire aussi, ne peuvent s'apprivoiser sexuellement eux-même...



Après effectivement il est hors de question de faire passer cela dans la sécurité sociale !



Et les asexuelles abstenez-vous de tenir des commentaires désobligeant envers ceux qui ont un besoin sexuel ! Sauf que la plupart des gens du type que l'on a vu dans le reportage, ne savent pas allez se soulager de façon solitaire aussi, ne peuvent s'apprivoiser sexuellement eux-même...Après effectivement il est hors de question de faire passer cela dans la sécurité sociale !Et les asexuelles abstenez-vous de tenir des commentaires désobligeant envers ceux qui ont un besoin sexuel ! zamirot Je viens d'arriver Inscrit le: 21/2/2017 Envois: 22 Karma: 61 En ligne ! Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... Re: Rencontre avec Cybèle, une assistante sexuelle pour l... 0 Je trouve que ça reste un sujet sensible.



La misère sexuelle n'est pas exclusive aux personnes en état de handicap physique. Il y a beaucoup de personnes hommes et femmes qui souffrent de misère sexuelle a cause d'handicap mentale ou d’énorme manque de confiance en eux qui peut s'apparenter a un handicap quelque part.



Sur le papier pourquoi pas les assistant sexuels , mais comment définir qui a le droit et qui ne l'a pas ? Sur prescription d'un médecin?



A titre personnel je pense que cette pratique devrait être réservé aux personnes n'ayant plus usages de leurs mains et donc pas la possibilité de se masturber. Le premier dans la vidéo par exemple semble pouvoir se masturber.



Je pense qu'il serait plus humain d'essayer de mettre en contacts des hommes et des femmes handicapés en misère sexuelle plutot que de délivrer un service tarifé.