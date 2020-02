Vidéo : Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charlie ? » Posté par Bowane

Une technique pour troller les lecteurs de livres « Où est Charlie ? ».



Vidéo () : Mais où est Charlie ?





Auteur Conversation kewoi Je m'installe Inscrit le: 4/12/2006 Envois: 277 En ligne ! Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 0 Habile.



PS: vu la qualité, ce troll m'a l'air mal imprimé. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3213 Karma: 13203 Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 0 Il a une sacrée imprimante le type... (c'est bidon) kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1591 Karma: 2553 Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 0



PS: vu la qualité, ce troll m'a l'air mal imprimé. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3213 Karma: 13203 Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 0 Il a une sacrée imprimante le type... (c'est bidon) kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1591 Karma: 2553 Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 0



Je dénonce !



En plus maintenant, quand je ne trouverais pas Charlie, je me dirais que c'est de la faute à cet empaffé.







C'est méchant, abusé et pas gentil !Je dénonce !En plus maintenant, quand je ne trouverais pas Charlie, je me dirais que c'est de la faute à cet empaffé.Sinon, j'avoue l'idée est bonne, la réalisation pas top par contre. Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 141 Karma: 357 Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 0 Beaucoup de boulot pour une blague très moyenne... PtitKuro Je suis accro Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 512 Karma: 369 Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 2 Pfff, merci pour le spoil. Maintenant je sais où il est sur certaines pages corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 769 Karma: 1927 Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 3 Visiblement lui, il n'est pas Charlie !! fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1239 Karma: 2134 En ligne ! Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 0 Et dire que j'ai toujours cherché Charlie alors qu'en fait, il fallait chercher Waldo... c'est surement pour ça que je ne le trouvais jamais roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 990 Karma: 2625 En ligne ! Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... Re: Comment troller les lecteurs de livres « Où est Charl... 0