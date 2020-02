Vidéo : Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos Posté par Yazguen

Un jeune homme réalise un magnifique dunk avec le ballon dans le dos.



Vidéo (16s) : Dunk avec le ballon dans le dos





Auteur Conversation Juans Je viens d'arriver Inscrit le: 8/2/2019 Envois: 13 Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos 0

Quelques heures de taf à mon avis



vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1087 Karma: 1059 Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos 1 815 ème essai toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 27 Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos 5 C'est très frustrant de voir des ralentis sans même qu'on puisse voir en vitesse réelle. Un effet de mode ? WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2570 Karma: 8080 Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos 0 @toutenkway en parlant de mode, mettre une baskette bleu au pied droite et une blanche au pied gauche c'est tout aussi déstabilisant.



arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 182 Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos 0 Je ne trouve pas la video sans ralenti Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3215 Karma: 13209 En ligne ! Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos 0 Le mec aurait casé ça pendant un match, en impro totale, j'aurais dit bravo.



Mais là, c'est clairement préparé, fait exprès, et on ne sait pas combien de fois ils ont essayé avant, alors je dis : bof. Olivere Je viens d'arriver Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 97 Karma: 245 En ligne ! Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos Re: Un magnifique dunk avec le ballon dans le dos 0

@WeWereOnABreak

@toutenkway en parlant de mode, mettre une baskette bleu au pied droite et une blanche au pied gauche c’est tout aussi déstabilisant.







A mon avis, c'était lui !



