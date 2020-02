Vidéo : Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (États-Unis) Posté par Bowane

Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang qui grille un feu rouge à Thornville, dans l'Ohio.



Vidéo (1mn3s) : Un bus scolaire percuté par une Ford Mustang





Auteur Conversation Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 196 Karma: 336 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 1 Horrible DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 562 Karma: 1182 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 Trop cool le teaser de Fast and Furious 9 ! Zalko Je m'installe Inscrit le: 15/4/2017 Envois: 104 Karma: 87 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 Vous navigateur est trop vieux bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 311 Karma: 342 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 "Heeeeeelpp meeeeeeeee". On dit pas siouplait ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10524 Karma: 9317 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 Y a que le chauffeur qui dispose d'une ceinture apparemment ^^ ck78180 Je m'installe Inscrit le: 11/3/2013 Envois: 302 Karma: 267 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 La paraplégie est une très bonne peine pour ça . tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2219 Karma: 2564 En ligne ! Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 @ck78180 oui il pourra demander à Cybèle de lui faire des fellations ^^ WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 53 Karma: 130 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 1 Peut être que si ils avaient été attachés avec une ceinture, il y aurait eu moins de blessés parmi les passagers du bus... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 186 Karma: 491 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3216 Karma: 13219 En ligne ! Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 Vous navigateur est trop vieux Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 388 Karma: 556 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 M'ouais. C'est un peu trashy pour Koreus par rapport à d'habitude. J'aime pas ! arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 183 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 Apparement ce Joseph Thornton aurai grillé le feux rouge de l'intersection ce 19/12/2019. Il est paraplégique et peut être qu'il servira d'exemple pour d'autres. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13458 Karma: 15353 En ligne ! Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 633 Karma: 873 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 @arrobaz



Ouais enfin si son permis était suspendu c'était qu'il a déjà du avoir un exemple... Comme quoi on a beau avoir plusieurs milliers d'exemples, ça empêchera pas Pierre Paul ou Jacques de faire une connerie. pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 392 Karma: 185 Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 1 Le principe de ne pas mettre de ceinture de sécurité dans un bus me fascinera toujours autant.

Il faut en voiture, mais il faut pas en bus. WHY ???



Et maintenant qu'il y en a, quand vous irez dans le bus, comptez le nombre de personnes qui s'attache... c'est ridicule... Chdo971 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/10/2017 Envois: 30 Karma: 116 En ligne ! Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... Re: Un bus scolaire est percuté par une Ford Mustang (Éta... 0 Qu'est ce que j'aime pas ce genre de vidéos...