Vidéo : Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans une rue (États-Unis) Posté par Skwatek

Une femme perd le contrôle de son pitbull qui attaque alors un joggeur dans une rue de Chicago.



Vidéo (3mn24s) : Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur





Vidéo : Un bébé apeuré par un pitbull Vidéo : Deux pitbulls hors de contrôle attaquent un homme Vidéo : Un pitbull protège sa maitresse de l'attaque d'un autre pitbull (Détroit)

Ces pitbull peuvent être des crèmes OUI, car tout dépend du maître et de son éducation…

SAUF que le petit roquet causera toujours moins de blessures graves que le molosse.

Le gars a eu un incroyable sang froid… mais si c'était un(e) jeune ado, avec la peur et les cris d'effroi…

21 commentaires Auteur Conversation GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1067 Karma: 1728 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 9 Ne pas porter plainte c'est être responsable du prochain incident avec ce chien. Il pourrait, entre autre, tuer un gamin. Linoleum Je m'installe Inscrit le: 13/5/2015 Envois: 208 Karma: 113 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 1 il fait preuve de sang froid je trouve Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 612 Karma: 216 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0 Par contre le propriétaire du portail a porté plainte contre le joggeur. kewoi Je m'installe Inscrit le: 4/12/2006 Envois: 278 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 7 La sempiternelle question…

Ces pitbull peuvent être des crèmes OUI, car tout dépend du maître et de son éducation…

SAUF que le petit roquet causera toujours moins de blessures graves que le molosse.

Le gars a eu un incroyable sang froid… mais si c'était un(e) jeune ado, avec la peur et les cris d'effroi… Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 78 Karma: 337 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 5 C'est moi ou le chien remue la queue ? Il joue en fait, non ? Il contrôle pas sa force, mais il s'amuse là, non ?

Non parce qu'un bestiau comme ça qui vous attaque il vous déglingue... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 634 Karma: 875 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0 La plupart des chiens détestent les gens qui courent, mais c'est souvent parce que justement on les laisse pas assez courir eux...



Forcément c'est pas en le sortant 5minutes pour ses besoins avec une laisse de 2mètres qu'il va pouvoir se dépenser, donc là il voit un mec qui a un peu plus envie de bouger que sa proprio il saute sur l'occasion.



Je sais pas à Chicago mais très certainement que comme à NY, il y a des zones cloturés pour jouer et se dépenser avec son chien (dog playground) avec une double porte pour éviter qu'il se barre dès que quelqu'un rentre dans le parc. Mangez-moi Je m'installe Inscrit le: 31/12/2012 Envois: 132 Karma: 359 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 1 Remplacez le joggeur par un enfant... gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1655 Karma: 1326 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 1 @GerardLeBarbare 'Responsable' tu y vas un peu fort, mais dans le principe je te suis.



Muselière ou non, ces chiens qui ne répondent pas - surtout quand ils ont de la force, c'est une plaie. Education ! On ne tient pas ce genre de chien par autre chose que de l'éducation canine.



/malifeon Ma voisine a le même genre de chien - chien inadapté à la vie en appart - Il aboie et tire sur la laisse. Ne répond pas à la voix. N'obéit pas et est très agressif. On a obtenu qu'elle lui mette la muselière. Heureusement pour moi car en balade à plus de 200m de moi, il me voit tire jusqu'à casser la laisse et me fonce dessus. Il m'a retourné comme une crêpe. Hématomes et écorchures partout. Sa maitresse n'a pas plus eu peur que ça que je me sois blessé. Elle s'en ait inquiétée juste pour s'assurer que je ne porte pas plainte. Une plainte contre ce genre de chien, c'est l'euthanasie. Euthanaisie du chien, pas de la maitresse, hélas (sinon j'aurais fait tout de suite). J'ai eu pitié du chien. Elle prend maintenant sa voiture systématiquement pour promener en plein champs, loin. /malifeoff



Il devrait y avoir un permis d'avoir un animal, permis en fonction de l'espace de vie et des capcité à s'occuper de lui. Pour le bien de l'animal. Un chien comme ça, 2 promenades par jour et enfermé en appart, si on l'aime, on ne lui souhaite pas ça. Il est malheureux. thelittlebigman Je viens d'arriver Inscrit le: 24/3/2013 Envois: 1 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0 Il voulait juste jouer WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2572 Karma: 8087 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 2 En même temps quand un chien est plus lourd que son maître, ce dernier peux pas faire grand chose. Cette demoiselle devrait se mettre aux caniches. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 496 Karma: 892 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 2 Il voulait juste jouer, mais comme un ours ou un tigre...

Je ne sais pas ce qu'il faut faire au chien, mais au propriétaire du chien, il faut clairement lui enlever son chien (et l'interdire d'avoir d'autres molosses à l'avenir)



Il n'y a aucune raison (non professionnelle) d'avoir un chien pareil en ville. De la même façon que les ours et tigres ne sont pas autorisés. Même les mignons. Variel Je poste trop Inscrit le: 8/1/2009 Envois: 10361 Karma: 3625 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 1 https://youtu.be/Wx7vKvQ4axQ BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 236 Karma: 63 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0

@GerardLeBarbare

Ne pas porter plainte c'est être responsable du prochain incident avec ce chien. Il pourrait, entre autre, tuer un gamin.

Exactement ce que je pensais... cette femme devrait perdre la garde de se chien ( ou ne pas avoir l'autorization de promener cette categorie de chien si c'est pas le sien )... ce n'est pas un caniche qu'elle promene la...



Ne pas porter plainte c'est irresponsable au possible. Citation :Exactement ce que je pensais... cette femme devrait perdre la garde de se chien ( ou ne pas avoir l'autorization de promener cette categorie de chien si c'est pas le sien )... ce n'est pas un caniche qu'elle promene la...Ne pas porter plainte c'est irresponsable au possible. FFFeu Je viens d'arriver Inscrit le: 18/5/2018 Envois: 43 Karma: 77 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0 @GerardLeBarbare ne pas porter plainte c'est aussi comprendre que cet animal pourrait payer de sa vie l'irresponsabilité de ses maitres. Moi je dis belle preuve de compassion et de pardon. Cette situation suffira sans doute au propriétaire à revoir son équipement et son dressage.



Tout de de suite à se projeter sur un hypothétique drame ... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3113 Karma: 4475 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0 Fallait pas le laisser se vautrer sur le canape... BobdOclande Je m'installe Inscrit le: 17/10/2017 Envois: 250 Karma: 662 En ligne ! Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 2 Le chien le plus mordeur est le labrador... blablabla, le pitbull, c'est le plus gentil, blablabla, c'est dû à l'éducation, blablabla...



Je croyais qu'il ne courrait que dans les parcs moi...



Mais que fout François Ruffin dans l'Illinois????Je croyais qu'il ne courrait que dans les parcs moi... MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 10 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0 J'aime bien le montage de la vidéo, avec un zoom sur le joggeur qui téléphone à l'aise sur le portail !

Mais j'ai pas l'impression que le chien ait eu envie de le mordre, sinon il aurait facilement réussi. Et le mec a bien mieux réagit que je n'aurais pu le faire.



Ca n'empêche que ce pitbull totalement incontrôlable et que sa maîtresse est complètement désemparée. C'est un peu ridicule d'avoir un chien comme ça que tu ne peux pas gérer, surtout avec le potentiel de sa mâchoire. Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4651 Karma: 3947 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 1 J'aime profondément les chiens, et pourtant je n'aurais aucun état d'âme à étrangler cette bête sauvage.



Comme dit un VDD, c'est rendre service à la prochaine victime. voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 433 Karma: 239 Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0 Un petit coup de fil à César Millan et tout est réglé en 5 mn avec sa raquette de tennis . Turbobizzz Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2019 Envois: 94 Karma: 73 En ligne ! Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... Re: Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur dans u... 0 Je précise avant toute chose que je n'aime pas vraiment ces races créées pour combattre et tuer.

Haut