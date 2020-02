Vidéo : Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pendant la tempête Ciara Posté par LeCromwell

Un drone filme des vagues-submersion qui ont frappé les abords de Saint-Malo, en Bretagne, pendant la tempête Ciara.



Vidéo (1mn46s) : Vagues-submersion à Saint-Malo pendant la tempête Ciara





Auteur Conversation Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 5250 Karma: 2872 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 0 Oui bon ba y'a des grosses vagues ! Prof_ Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 12 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 1 Faut aimer l'humidité et refaire son crépi régulièrement...

Et les joints des fenêtres aussi...



Grande question, ça arrive souvent ça là bas ? Ou c'est un phénomène assez extraordinaire ? Surzurois Je masterise ! Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 3390 Karma: 2612 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 2 Bon pour l'investissement dans le long terme, c'est peut-être pas intéressant d'acheter à Saint-Malo....



@Prof_ non ça n'a rien d'exceptionnel, ça arrive régulièrement quand les bonnes conditions se présentent, à savoir une tempête avec des coefficients de marée relativement élevés WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2574 Karma: 8095 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 2 Quand tu filmes ca t'as intérêt de bien gérer le niveau de batterie. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3217 Karma: 13228 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 1 Putain les dégâts d'humidité pour les barraques en front de mer , ça me fait froid dans le dos... sdfsdf Je viens d'arriver Inscrit le: 4/2/2016 Envois: 58 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 3 impressionant, mais avec le vent qu'il y avait à ce moment là, je me demande comment le drone a pu filmer aussi sereinement ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2726 Karma: 6685 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 1 Et merde ma baignoire déborde de nouveau! psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 215 Karma: 431 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 0 ne dites pas "l'Ille-et-Vilaine",mais dites " l'Ille pourrait être mieux" ! Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 54 Karma: 190 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 0 "Pendant la tempête Ciara"

*grand soleil* tonito0811 Je viens d'arriver Inscrit le: 29/11/2019 Envois: 3 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 0 Ah le réchauffement climatique.. La montée des eaux est imminente, tous aux abris !!!! alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6207 Karma: 2631 En ligne ! Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 0 Chapeau à celui qui pilote le drone ! GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 168 Karma: 329 Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 0 Superbes images ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4697 Karma: 4488 En ligne ! Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... Re: Un drone filme des vagues-submersion à Saint-Malo pen... 0 @alfosynchro

Plutôt chapeau au drone qui risque sa vie pendant qu'un abruti l'envoie au casse pipe.

Sinon, des coups de tabac, ça ne manque pas mais c'est mieux quand on y assiste de loin.



