Vidéo : Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Posté par Tchairo

Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme inspiré des kaléïdocycles.



Vidéo () : Écrin en aluminium





Vidéo : Pièces de 1 dollar avec un mécanisme secret Vidéo : Usiner un cube dans un cube dans un cube Vidéo : Montres avec les plus beaux mouvements Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2583 Karma: 8114 En ligne ! Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme 1 Invention typique de Tony Stark. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1258 Karma: 5433 Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme 1 Vends boite de fiançailles, fonction shuriken.

Idéal jeune couple d'agents doubles, ninjas, etc. Maitre_Cube Je m'installe Inscrit le: 21/3/2016 Envois: 156 Karma: 270 Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme 5



A ce prix là je lui offrirais que la boîte... Doubletwixt Je viens d'arriver Inscrit le: 9/7/2018 Envois: 11 Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme 1 PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 404 Karma: 287 Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme 0 Très astucieux et joli...

... Mais l'écrin coûte donc plus que la bague. Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 146 En ligne ! Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme 1 trop cher pour ce que c'est.

200-300$, j'aurais compris mais 900$ c'est se foutre un peu du monde. Avec une machine CNC, les différents éléments sont fait en quelques secondes (aller, 2 CNC et une boite produite toutes les 5 minutes, ça passe largement)



Enfin, le prix du luxe. Vilboka Je m'installe Inscrit le: 28/12/2015 Envois: 205 Karma: 57 Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme 0 c'est vraiment pour les pigeons, et en plus les finitions interieurs (ce qui est caché quand la boite est fermé) sont vraiment dégueulasse avec un Ra pourris.



La plus value de ce produit doit juste etre monstrueux...



Ça me désole. nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1103 Karma: 1622 Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme Re: Un écrin en aluminium avec un étonnant mécanisme 0 Pour ceux qui seraient vraiment intéressés mais qui n'ont pas le budget, quelqu'un a fait une version pour imprimante 3D.



Personnellement je préfère les modèles "Iris":

