Vidéo : Quand un écureuil est caché dans les toilettes Posté par Xouma

Un homme ne croit pas sa femme lorsqu'elle lui affirme qu'un écureuil s'est réfugié dans les toilettes de leur maison.



Vidéo (42s) : Un écureuil dans les toilettes





Vidéo : Un écureuil attaque un policier Vidéo : 4 Filles vs 1 Rat Vidéo : Bonjour le tamia !



@Koreus, après presque 18 ans de métier, je trouve que ta logique de sélection pour les articles est toujours assez étrange...

@dylsexique

@Koreus, après presque 18 ans de métier, je trouve que ta logique de sélection pour les articles est toujours assez étrange...

et très cureuil, aussi

On le voyait venir...

Le jeu d'acteur digne des oscars aide à rester plongé dans l'histoire et on ne voit pas du tout venir la chute.





En plus ils ont des voix apaisées et agréables à écouter.



En plus ils ont des voix apaisées et agréables à écouter.

Tout ce qu'il faut pour une super vidéo.

On n'me la fait pas à moi, je connais les ficelles !



On n'me la fait pas à moi, je connais les ficelles !

Si on fait un arrêt sur image, on peut remarquer qu'il utilise un faux pouce !

ILS JOUENT TELLEMENT BIEN LA COMEDIE EN PARLANT DE FACON RELATIVEMENT CALME SANS TROP FORCER QUE JE NE L'AI PAS VU VENIR !!!!!!!!!

C'est vendredi, tout est permis.

@Koreus, après presque 18 ans de métier, je trouve que ta logique de sélection pour les articles est toujours assez étrange...



Ca doit être le même genre de bestiole



Ca doit être le même genre de bestiole Ca doit être le même genre de bestiole UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 735 Karma: 620 Re: Quand un écureuil est caché dans les toilettes Re: Quand un écureuil est caché dans les toilettes 0

Si on fait un arrêt sur image, on peut remarquer qu'il utilise un faux pouce !

On n'me la fait pas à moi, je connais les ficelles !







Ptain ! Tu m'as devancé, j'étais en train de poster le même arrêt sur image.

Ptain ! Tu m'as devancé, j'étais en train de poster le même arrêt sur image.

Du coup on devine que sa baguette est percée et que le fil passe par elle, vu la direction de celui-ci. Voilà, la supercherie est trouvée.