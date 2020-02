Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°364 un zap de 104 vidéos insolites Posté par Koreus

La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 104 vidéos compilées en 21 minutes avec des fails en série.

Merci aux membres (Bowane x25, Kilroy1 x6, Xouma x5, Skwatek x5, Avaruus x3, choufleur x2, schnapss x2, Maitre_Cube x2, BilyJo x2, toroles x2, Wiliwilliam, dlune101, Freud, Surzurois, -JoJo-) pour le partage dans le forum.

Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur YouTube, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo. Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.





Vidéo (21mn30s) : Koreusity n°364





MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 863 Karma: 952 Re: Bon weekend avec Koreusity n°364 un zap de 104 vidéos... 0 J'allais quitter koreus avec une certaine tristesse ... Et te voilà en 21 minutes de pur bonheur.

Je ne savais même pas que je pouvais emmètre un petit jouissement à la vue de la miniature



akrogames Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1752 Karma: 455 Re: Bon weekend avec Koreusity n°364 un zap de 104 vidéos... 0 Il n'y a pas les liens des vidéos dans la suite de l'article...

@akrogames

Il n'y a pas les liens des vidéos dans la suite de l'article...



LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2730 Karma: 6685 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°364 un zap de 104 vidéos... 0

@akrogames

Il n'y a pas les liens des vidéos dans la suite de l'article...

Elles vont arriver, ne t'inquiète pas, tout vas bien. Regarde la vidéo en attendant et sirote un petit jus.