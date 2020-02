Vidéo : Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film Retour vers le futur (Deepfake) Posté par Xouma

Dans ce deepfake du film Retour vers le futur, l'acteur Robert Downey Jr joue le rôle du Doc et Tom Holland celui de Marty.



Vidéo (1mn27s) : Retour vers le futur avec Tom Holland & Robert Downey Jr #Deepfake





Auteur Conversation SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 264 Karma: 425 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 c'est propre dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2190 Karma: 4625 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 honnêtement , c'est plutôt bluffant ! larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 570 Karma: 844 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 Pas flagrant qu'il est remplacé le visage de Michael J. Fox Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3224 Karma: 13279 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 C'est très impressionnant, mais autant je trouve que ça marche assez bien pour le Doc, pour Marty je trouve que ça marche pas trop, et je ne pense pas que ce soit tellement la faute à la technologie mais plutôt aux acteurs. Certes, Tom Holland est un chouette jeune acteur comme l'était Michael J. Fox à l'époque de Retour vers le Futur, mais la façon de jouer de Michael J. Fox est tellement unique, inimitable, que collée sur un autre acteur je trouve que ça marche pas. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1595 Karma: 2557 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 Perso, je trouve que Robert Downey Jr joue très bien les mimiques du DOC.

C'est assez crédible.



C'est assez crédible. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 499 Karma: 893 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 @Barbatos

Pour ma part, c'est le mouvement de la bouche du doc que je ne reconnais pas sur Robert Downey Jr, lequel joue de façon quand même plus calme. 21210 Je masterise ! Inscrit le: 23/8/2015 Envois: 3668 Karma: 1955 En ligne ! Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 2 Retour vers le Futur est un des rares film ou la VO m’insupporte et pour lequel je préfère largement la VF. La voix de doc joue pour beaucoup. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 900 Karma: 791 En ligne ! Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 Nom de Zeus ! C'est une copie conforme ! Certainement dû aux nombreux paradoxes spatio-temporels que Marti a créé ! zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1156 Karma: 490 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 Effet Dark Vador:

1 acteur dans le costume

1 acteur pour la voix

1 acteur pour le visage



Bientôt ont pourra choisir soit même 1 acteur pour 1 role. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3224 Karma: 13279 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 1 @21210 J'irais pas jusqu'à dire que ça m'insupporte, mais c'est très nul. Retour vers le Futur est un de ces rares films sublimés par le doublage. Déjà parce que parmi les personnages principaux il n'y a que les meilleurs des meilleurs (Luq Hamet, Pierre Hatet, Céline Monsarrat et surtout l'incroyable Richard Darbois en Biff Tannen), qu'ils sont tous au top de leur forme, et que la traduction est de superbe qualité (Great Scott! qui devient "Nom de Zeus !", les "Hé, banane !" de Biff, etc.) mcflynans Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2015 Envois: 75 Karma: 95 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 21210 J'ai le même sentiment, j'adore regarder les films en VO , mais les films de mon enfance, comme E.T., jurassic park ace ventura .. resteras en vf toute ma vie !



sinon la vidéo en elle même est très impressionnant !

Good job mister ! J'ai le même sentiment, j'adore regarder les films en VO , mais les films de mon enfance, comme E.T., jurassic park ace ventura .. resteras en vf toute ma vie !sinon la vidéo en elle même est très impressionnant !Good job mister ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4701 Karma: 4489 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 C'est en anglais, où est la 'vis comica" ? Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 903 Karma: 322 Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0 J'aime tellement Zemeckis pour avoir fait cette trilogie cultissime et je le déteste tellement pour refuser d'en faire une suite !! La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 541 Karma: 2262 En ligne ! Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... Re: Tom Holland & Robert Downey Jr jouent dans le film R... 0



