Vidéo : Un enfant réalise le premier « Front head slide » à ski

Au ski, un enfant essaie de faire un trick mais se retrouve dans une drôle de position.





Vidéo () : Un enfant invente le « Front head slide » à ski





Vidéo : Fail Win à ski Vidéo : Départ raté en roulade du skieur Julien Lizeroux Vidéo : Pizza ! Pizza !

Yazguen : Et sinon, je réclame des droits d'auteur pour le titre de la figure... (cf CDL) Bien joué p'tit

Lebowsky89 : Déconseillé aux adultes

Barbatos : Joli. À noter qu'il veut mieux un Front Head Slide comme ça avec le casque qu'un Nose Grind sans casque

Karalol : Plot Twist : En fait il s'est énuqué et son père filme son cadavre glisser en rigolant avant de se rendre compte du drame.

Bricci : Le saut lui a fait peur, elle fait l'autruche !

Ekozz : Je suis tombé là dessus aujourd'hui... Peut-être un début d'épidémie...

Et sinon, je réclame des droits d'auteur pour le titre de la figure... (cf CDL) Bien joué p'titEt sinon, je réclame des droits d'auteur pour le titre de la figure...(cf CDL) Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1168 Karma: 2368 Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... 0 Déconseillé aux adultes Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3226 Karma: 13284 Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... 0 Joli. À noter qu'il veut mieux un Front Head Slide comme ça avec le casque qu'un Nose Grind sans casque Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2448 Karma: 4090 En ligne ! Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... 3 Plot Twist : En fait il s'est énuqué et son père filme son cadavre glisser en rigolant avant de se rendre compte du drame. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 187 Karma: 491 Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... 0 Le saut lui a fait peur, elle fait l'autruche ! Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 146 Karma: 610 Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... Re: Un enfant réalise le premier « Front head slide » à s... 0 Vous navigateur est trop vieux



Miribo : Rah mais arrête c'est tellement chou ! ( bon pas la nuit quand ça fait des histoires pour dormir comme le mien )

gazeleau : il était meilleur au skateboard !

Gyeongri : 10/10 Superbe figure, excellente maîtrise de la technique.

CrazyCow : La tête est lourde à cet âge

kpouer : @Miribo Un petit coup sec derrière la nuque... Ça fais plusieurs mois que le mien dort comme un bébé.



@Miribo



Un petit coup sec derrière la nuque...



Philiiiiiippe :

@Karalol

Plot Twist : En fait il s'est énuqué et son père filme son cadavre glisser en rigolant avant de se rendre compte du drame.

Plot Twist : Son père est en réalité sa mère !

Plot Twist : Son père est en réalité sa mère ! Citation :Plot Twist : Son père est en réalité sa mère ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.