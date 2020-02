Vidéo : Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO en boxe thaïlandaise Posté par Skwatek

L'arbitre Sittichai Ineiad se jette en arrière pour amortir la chute du combattant Neymar Paeminburee mis KO par son adversaire So Sovarathana pendant un combat de boxe thaïlandaise.





Vidéo (1mn28s) : Un arbitre amortit la chute d'un boxeur KO





Auteur Conversation Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 967 Karma: 1209 Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 1 Alors là joli reflexe ! qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 42 Karma: 70 Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 0 Du coup c'est l'arbitre qui s'est tapé le crâne au sol Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11068 Karma: 8778 Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 0 Au moins il tombe pour une bonne raison pas comme son cousin brésilien... Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 613 Karma: 219 Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 1 Cet arbitre doit avoir des enfants en bas âge pour s'entraîner à rattraper au vol Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 985 Karma: 662 Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 1



Encore un Neymar quoi Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 188 Karma: 493 Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 2 Si seulement il avait pu être là pour Schumacher... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3227 Karma: 13283 Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 0 L'arbitre qui donne de sa personne pour aider le gars... joli ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5962 Karma: 1406 Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 0 Super job de l’arbitre il lui a peut-être sauvé la vie. Bolti Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2018 Envois: 29 En ligne ! Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... Re: Un arbitre amortit la chute d'un combattant KO e... 0

@qsghjklm

Du coup c'est l'arbitre qui s'est tapé le crâne au sol



Pas vraiment, le danger est qu'il tombe en étant inconscient et qu'il ne va pas automatiquement contracter ses muscles pour évitez de sévères blessures.

Cependant l'arbitre est conscient et contrôle bien sa chute, en évitant de se "tapé le crâne au sol" Citation :Pas vraiment, le danger est qu'il tombe en étantet qu'il ne va pas automatiquement contracter ses muscles pour évitez de sévères blessures.Cependant l'arbitre est conscient et contrôle bien sa chute, en évitant de se "tapé le crâne au sol" Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.