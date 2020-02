Vidéo : L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la tempête Dennis (Angleterre) Posté par LeFreund

L’atterrissage compliqué d’un avion de ligne Airbus A380 pendant la tempête Dennis à Londres, en Angleterre.



Vidéo () : Atterrissage d’un Airbus A380 pendant la tempête Dennis





Sur le même sujet :

Vidéo : Vagues-submersion à Saint-Malo pendant la tempête Ciara Vidéo : Un passager peut-il faire atterrir un avion de ligne ? Vidéo : Atterrissage d'un A380 pendant une tempête Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 268 Karma: 337 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 6 On entend régulièrement des gens jalouser les pilotes pour leurs salaires et leurs avantages, mais pour le coup quand on les voit réaliser ce type d'atterrissage il y a pas photo, ils méritent ce qu'ils gagnent !

14 commentaires Auteur Conversation Prof_ Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 13 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 1 Chapeau bas au pilote et co-pilote !



Et à tous les caleçons et culottes qui ont évité que les sièges soient souillés ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2748 Karma: 6726 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 1 Par contre on sait pas si c'était un passager aux commandes de l'appareil Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 268 Karma: 337 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 6 On entend régulièrement des gens jalouser les pilotes pour leurs salaires et leurs avantages, mais pour le coup quand on les voit réaliser ce type d'atterrissage il y a pas photo, ils méritent ce qu'ils gagnent ! Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 219 Karma: 338 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 3

@Maurice95

On entend régulièrement des gens jalouser les pilotes pour leurs salaires et leurs avantages, mais pour le coup quand on les voit réaliser ce type d'atterrissage il y a pas photo, ils méritent ce qu'ils gagnent !



Celui là mérite même sa prime de noël et son treizième mois ! Citation :Celui là mérite même sa prime de noël et son treizième mois ! tubulunucrulu Je m'installe Inscrit le: 28/7/2018 Envois: 392 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 0 C'est là que tu regrettes d'avoir pris un siège à l'arrière de l'appareil X'D Back_ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2009 Envois: 22 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 1 Ça va ! Je fais la même sur Flight Simulator si vous voulez, No Stress ! pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 394 Karma: 200 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 1 Une vidéo du cockpit serait intéressante ! Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1169 Karma: 2369 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 1



La plupart du temps les avions sont cloués au sol par tempête / vent fort. Le vrai danger vient plutôt des conditions météos qui changent pendant qu'un avion est en l'air ou là y'a pas le choix dirons-nous Respect ! C'est très impressionnant mais en réalité c'est ce pourquoi les pilotes sont le plus entrainés. (Le Crosswind Landing) avec des centaines (milliers?) de simulations par un peu toutes les conditions possibles et inimaginables.La plupart du temps les avions sont cloués au sol par tempête / vent fort. Le vrai danger vient plutôt des conditions météos qui changent pendant qu'un avion est en l'air ou là y'a pas le choix dirons-nousRespect ! GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 169 Karma: 329 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 0 Le boeing 737 Max faisait ça à tous les atterrissages, c'est pour cela qu'il ne vole plus... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3228 Karma: 13284 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 1 L'atterrissage est quand même facilité par le poids des couilles énormes de l'équipage... joli, en tout cas ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7411 Karma: 4781 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 1

@pit07

Une vidéo du cockpit serait intéressante !

Une vidéo des passagers serait intéressante ! Citation :Une vidéo des passagers serait intéressante ! spam-h Je m'installe Inscrit le: 17/10/2008 Envois: 156 Karma: 74 Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 1 Vent de travers à 40km/h moyen et 70 en rafales, ok! Mais pourquoi y a-t-il 2 pistes est-ouest à Heathrow? Les vents dominants sont pourtant sud-sud-ouest... Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1713 Karma: 504 En ligne ! Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 0 spam-h

En ce moment où ça souffle pas mal, c'est plutôt ouest-sud-ouest non ?

Windy - London En ce moment où ça souffle pas mal, c'est plutôt ouest-sud-ouest non ? LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3231 Karma: 689 En ligne ! Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... Re: L’atterrissage compliqué d’un Airbus A380 pendant la ... 0 Le pilote n'est pas un manche Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.