Vidéo : Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans un rond-point (Californie) Posté par gazeleau

Si la voiture a raté sa mise en orbite, la conductrice, elle, devait bien planer.







Vidéo (3mn24s) : Une BMW tente une mise en orbite (Long Beach)





Sur le même sujet :

Vidéo : Tout droit dans un rond-point Vidéo : Une BMW M3 drifte dans un rond-point devant une voiture de police Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Opikanoba Je masterise ! Inscrit le: 19/6/2007 Envois: 2045 Karma: 175 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 J'adore alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6226 Karma: 2634 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 Comparé aux pilotes de Boeing ou d'Airbus A 380, ça fait plutôt désordre ! Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 392 Karma: 557 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0



"Si la voiture a raté sa mise en orbite, la conductrice, elle, devait bien planer." Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3229 Karma: 13290 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 1 J'espère que c'est retrait de permis définitif, là, parce que bonjour le danger public ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10534 Karma: 9325 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0



Vous navigateur est trop vieux Ce vol plané, on dirait General Lee dans "Shériff, fais-moi peur" ^^ RyuuHikari Je m'installe Inscrit le: 23/8/2013 Envois: 410 Karma: 1213 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 1 J'apprends ainsi qu'il y a des rond-points en Californie, très intéressant, moi qui croyait que ça 'existait pas aux US et qu'ils ne comprenaient pas comment ça marche.

Remarque, elle ne me donne pas tort... Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2377 Karma: 7328 En ligne ! Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 N'empêche, on notera qu'une BMW décolle aussi bien qu'un Boeing 737 max, ce qui est pas mal pour une bagnole... mais pas terrible pour un avion ! ^^



@RyuuHikari



Ouep des ronds points avec des stops ! ^^'

Le carrefour initial avant modification devait pas être suffisant... DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 566 Karma: 1232 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0

Dukes of Hazzard Theme song

Daisy Duke a de beaux restes... DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 566 Karma: 1232 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 @PurLio Les grands esprits se rencontrent XD keerka Je viens d'arriver Inscrit le: 15/11/2016 Envois: 72 Karma: 333 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 847 Karma: 1077 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 Elle voulait juste retourner dans les années 80. Si y avait pas eu ce truc en

plein milieu aussi. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1599 Karma: 2558 Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 "Marisela, 27 ans, conduisait ivre au volant d'une BMW Series 4"



On m'avait dit "Femme au volant, gare au tournant", mais là...



Elle envoie fort la petite ! arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 190 Karma: 56 En ligne ! Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 3 angles de cameras presque tous identiques. Il y en a sûrement d'autres pas loin.



Personnellement je trouve ça bien. Pour les accidents de la route, les vols, les agressions Je suis beaucoup plus une victime qu'un agresseur HAHAhaaa.... :0( Surzurois Je masterise ! Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 3406 Karma: 2642 En ligne ! Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... Re: Une voiture BMW décolle à 4,5 mètres de hauteur dans ... 0 Vous navigateur est trop vieux Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.