Vidéo : La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de la neige par hélicoptère sur ses pistes Posté par LeCromwell

Le conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé de faire livrer de la neige par hélicoptère sur les pistes de la station de ski de Luchon-Superbagnères.



Vidéo (1mn34s) : Livraison de neige par hélicoptère à Luchon-Superbagnères





Esteban79 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2019 Envois: 1 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 2 On enlève de la neige des sommets pour faire plaisir à des bobos en manque de neige !

Hahaha et après on se plaint du réchauffement climatique... Va bientôt y a voir un prix de la neige au kilo ! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1775 Karma: 2803 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0 Est-ce que ce monde est sérieux ? corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 771 Karma: 1930 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 1 Le prix de la poudre(use) a drôlement baissé pour qu'ils la livre par tonne et en hélico !! Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 394 Karma: 560 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0 Ils en ont parlé un peu partout ces derniers jours. Et, en fait je ne comprend quel plaisir il y a à skier s'il n'y a pas de neige autour. Autant ne pas y aller que de forcer.

C'est exactement la même chose que la gigantesque piscine qu'il y a en bord de mer au Chili. Ou encore ce serait la même chose que de faire une piscine au milieu du désert (coucou Las Vegas..).



C'est un peu tristoune quoi gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1683 Karma: 1357 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 2 corto81 Image d'avatar adaptée au post :



On pourrait proposer aux ours de leur livrer des icebergs par hélico ?



@Quenelski Koreus.com c'est pas le but ? Image d'avatar adaptée au post :On pourrait proposer aux ours de leur livrer des icebergs par hélico ?Koreus.com c'est pas le but ? Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2380 Karma: 7334 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 2



Les archéologues et autres chercheurs de l'an 7000 vont se "régaler" de voir à quel point "on" pouvait être autant débiles à si haut niveau...



@gazeleau



Pas certain que les internets résistent à une énorme tempête solaire (par exemple) ! ^^



Faut graver ça dans le marbre et le poser dans la chambre haute de la pyramide de Khéops ! Faut vraiment archiver ce genre de chose, que ça puisse être transmis/retrouvé même après un gros cataclysme.Les archéologues et autres chercheurs de l'an 7000 vont se "régaler" de voir à quel point "on" pouvait être autant débiles à si haut niveau...Pas certain que les internets résistent à une énorme tempête solaire (par exemple) ! ^^Faut graver ça dans le marbre et le poser dans la chambre haute de la pyramide de Khéops ! djidi0406 Je viens d'arriver Inscrit le: 4/2/2010 Envois: 15 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0 J'imagine le coût (financier et environnemental) au m³ de neige... J'ai envie de pleurer... Vulcatrash Je masterise ! Inscrit le: 9/1/2013 Envois: 2084 Karma: 152 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 1 C’est d’une stupidité sans nom ou comment tenter de maintenir en vie la poule aux œufs d’or. Je suis un grand fana de sports d’hiver mais à un moment donné faut savoir lâcher le morceau et là clairement ils ne sont pas prêts... corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 771 Karma: 1930 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0 gazeleau



Ok mais vite svp !!!

Ok mais vite svp !!! papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 156 Karma: 206 En ligne ! Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 1 Ca y est, là on atteint des sommets de connerie ! tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2221 Karma: 2596 En ligne ! Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 2 l'autre problème du fait du manque de neige c’est surtout que les stations tournent au ralenti voir pas du tout. donc des commerces/hôtels qui fermes et encore un peu plus de chômeur. Sans compter les frais engendrés pour les responsables de la station (remontés mécanique est autre) qui ne peuvent être remboursés.

c’est pas juste des gens qui peuvent pas skier (ça à la limite on s'en fou) c’est tout ceux dont le salaire dépend de la neige qui est en danger. voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 434 Karma: 240 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 1 C ' est écologie contre économie ..... cette opération donne de la neige pour des petits gamins qui sont accompagnés de leurs parents soit 50 emplois directs et des centaines indirects ( le ruissellement ).



Tout le monde est conscient qu' il faut s' adapter mais nous vivons dans un train qu' il est difficile de stopper et surtout quelle vie pour ceux qui en descendront mais aussi quelle vie si on n 'arrête pas le train ? Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4703 Karma: 4490 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0

Le monde est devenu fou.

A 500 € l'heure d'hélicoptère, on peut acheter 150 g de cocaïne. Le calcul est vite fait : il vaut mieux transporter de la vraie neige.Le monde est devenu fou. kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 124 Karma: 306 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 1 Elkyn Je m'installe Inscrit le: 22/5/2016 Envois: 209 Karma: 292 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0 Soit le carburant d'hélicoptère ne coute rien, soit on nous prend vraiment pour des cons à essayer de maintenir artificiellement l'aspect attractif d'installations n'ayant plus de raison d'être et en tentant vainement de préserver l'économie "touriste club med" de la France... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1263 Karma: 5476 Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0 Investir du kérosène pour palier à un problème lui-même lié à la sur-utilisation des énergies fossiles.



La créature est prise au piège, elle se débat.

Cet hélico est un cri de douleur de la machine capitaliste, qui voit sa fin venir. Reidid Je m'installe Inscrit le: 18/5/2010 Envois: 312 Karma: 203 En ligne ! Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0 Ben quoi. La neige est toujours arrivée du ciel non?



Je pense que les enfants nés maintenant croiront que ça a toujours été comme cela (si on leurs laisse une planète)!

Comme les téléphones qui font Dring-Dring, les trains Tchou Tchou et les appareil photos Clic-Clac kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1601 Karma: 2560 En ligne ! Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... Re: La station de ski de Luchon-Superbagnères apporte de ... 0 @tryfax



Ah oui ! C'est vrai ! Vu que cela concerne des emplois, on ne doit pas dire que c'est lamentablement à chier.



Donc le gars qui a pour métier "Zigouilleurs d’espèces en voie de disparations", on ne doit rien lui dire...



Parce que bon, c'est son emplois tous ça.





Sinon, faire évoluer leurs métiers, se réadapter aux conditions climatiques, évoluer...



