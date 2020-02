Vidéo : Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Posté par Skwatek

Un élan fait irruption sur une piste de ski à Åre, en Suède.







Erik Stark filmait sa descente à ski dans la station d'Åre

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2757 Karma: 6782 Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Il n'a pas eu besoin d'élan pour prendre son envol Plougaden Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 78 Karma: 466 Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Préparez les jeux de mots... ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6699 Karma: 2701 Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Une piste de ski sur le territoire d'un élan Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 83 Karma: 175 Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Pauvre bête. Elle est complètement affolé. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 197 Karma: 528 En ligne ! Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Voilà un élan qui a de l'entrain ! Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1165 Karma: 412 Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Et l'en,foiré... ma marché dessus. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 152 Karma: 158 Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Il à pas pu éviter la piste avec son élan ! Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 427 Karma: 1170 Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Erik Stark filmait sa descente à ski dans la station d'Åre

Quand on s'appelle Stark, je comprends qu'on craigne pour sa vie à chaque instant... Citation :Quand on s'appelle Stark, je comprends qu'on craigne pour sa vie à chaque instant... Ashyak Je suis accro Inscrit le: 1/4/2012 Envois: 946 Karma: 449 En ligne ! Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Y en a un deuxième derrière lui, c'est peut-être une course-poursuite.. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 199 Karma: 59 En ligne ! Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) Re: Un élan fait irruption sur une piste de ski (Suède) 0 Titre corrigé: "Des humains font irruption dans les montagnes, installent des stations de ski, font fondre la neige alors en piquent ailleurs avec des hélicos et font chier les élans"

