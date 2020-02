Vidéo : Un homme court avec une autruche Posté par Bowane

Un homme, surpris de voir les autruches sur le jardin, descend de son balcon. Maladroit, il perd son équilibre et se fait marcher dessus par une autruche.





Vidéo (1mn15s) : Homme vs Autruche





Sur le même sujet :

Vidéo : Une autruche court à 50 km/h Vidéo : Enfant sur un poney attaqué par une autruche Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7231 Karma: 18216 Re: Un homme court avec une autruche 5 Si ça vous arrive, enfouissez votre tête dans le sable

18 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2761 Karma: 6787 En ligne ! Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 0 Efficace comme chien de garde, mais un peu volumineux quand même Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 397 Karma: 580 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 0 Hahaha ce rire communicatif ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3245 Karma: 13344 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 3 Mort piétiné par une autruche, ça la fout mal sur ton Darwin award, quand même... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7231 Karma: 18216 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 5 Si ça vous arrive, enfouissez votre tête dans le sable arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 202 Karma: 62 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 2 Faut savoir rigoler mais là il y avait un danger de mort a mon avis... Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 422 Karma: 655 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 3 "Avec ses enjambées de plus de 6 mètres, elle peut courir à 40 km/h pendant une demi-heure et sprinter à plus de 70 km/h avec des pointes proches de 100 km/h sur de très courtes distances. De plus, le doigt le plus gros, pourvu d’un ongle, possède une puissance de frappe de 400 kg à l’impact"



Sacré bestiole en tout cas ! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1777 Karma: 2838 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 1 Un homme filme au truchement d'un téléphone un struthionidé agressif. Il refuse de voir le danger qu'encoure l'homme agressé, on dit qu'il fait l'autruche, donc c'est lui le coupable. Allez au tru ! GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 360 Karma: 800 En ligne ! Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 2 bobolebobo Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 98 Karma: 218 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 3

https://images.app.goo.gl/UeUQ1iSW5rz516BB7 Le caméraman rigole ... une autruche peut éventrer un lion sans soucis avec la griffe de sa pate. Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 21 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 4

@Scruffy

Si ça vous arrive, enfouissez votre tête dans le sable



Et si c'est une autruche mâle ? Citation :Et si c'est une autruche mâle ? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7231 Karma: 18216 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 2

@Geronimo75

Citation :

@Scruffy

Si ça vous arrive, enfouissez votre tête dans le sable



Et si c'est une autruche mâle ?

Enfoui toi jusqu'au cheville Citation :Enfoui toi jusqu'au cheville Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 300 Karma: 377 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 2 https://fr.wikihow.com/marcher-correctement Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4707 Karma: 4494 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 0 Geronimo75

Il fera comme les autres, il cherchera.

Il fera comme les autres, il cherchera. Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 175 Karma: 311 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 1 oui bon,

tous ceux qui pensent au danger de mort ici, alors que le mec est pas foutu de traverser une rue sans se casser la gueule ...ont un peu oublier la loi de la nature Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 175 Karma: 311 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 0

@Gudevski

@Geronimo75

Il fera comme les autres, il cherchera.





derrière les palmiers ? Citation :derrière les palmiers ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 642 Karma: 882 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 0 ça m'emeu à un point !



Heureusement pour lui c'était qu'une Autruche ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3136 Karma: 4511 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 0 Ah flute...de voir les pates d autruches ça m a fait penser a la mode des camel toe et ça me fait froid dans le dos.. Deadman3 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2019 Envois: 11 Re: Un homme court avec une autruche Re: Un homme court avec une autruche 0

@Etniqs

oui bon,

tous ceux qui pensent au danger de mort ici, alors que le mec est pas foutu de traverser une rue sans se casser la gueule ...ont un peu oublier la loi de la nature



Il a l'air d'avoir un sacré problème d'équilibre en effet ! Citation :Il a l'air d'avoir un sacré problème d'équilibre en effet ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.