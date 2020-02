Vidéo : Une prise de tête entre goélands pour un poisson Posté par Xouma

Deux goélands se prennent la tête dans un port à cause d'un poisson.



Vidéo () : Prise de tête entre goélands





Sur le même sujet :

Vidéo : Un serpent régurgite un serpent vivant Vidéo : Un goéland mange un lapin (île de Skokholm) Vidéo : Mouettes vs Frites sur un tableau de bord Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2776 Karma: 6805 Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson 0 C'est pas plutôt une prise de bec? aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6069 Karma: 498 Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson 3 Il le sauve d'un étouffement certain, puis se sacrifie en s'étouffant avec à son tour pour éviter qu'un autre ne risque sa vie, c'est beau ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3252 Karma: 13384 Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson 1 "Ça y est, je suis mort, c'est foutu...."

"Ah non ? Liberté !"

"Ah bah si, c'est bien foutu en fait... eh merde."



Le poisson Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7261 Karma: 18271 Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson 0 Le prélèvement de l’impôt à la source c'était pas une bonne idée finalement... Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 153 Karma: 105 Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson 1 2 Birds 1 Fish ? Gribouillage Je viens d'arriver Inscrit le: 15/10/2014 Envois: 11 Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson 0



La suite de la vidéo. Deux gros élans qui se prennent la tête pour une morue. La suite de la vidéo. Deux gros élans qui se prennent la tête pour une morue. jeanphilassec Je m'installe Inscrit le: 1/2/2017 Envois: 165 Karma: 122 Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson Re: Une prise de tête entre goélands pour un poisson 0 pourquoi ils se battent dans un poisson alors qu'il en reste des centaines potables dans l'ocean ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.