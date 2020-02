Vidéo : Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis un appartement Posté par Skwatek

Une personne utilise une longue corde pour faire balancer son enfant sur une balançoire depuis une fenêtre de son appartement.



Vidéo (39s) : Faire balancer un enfant depuis son appartement





Auteur Conversation Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 84 Karma: 185 Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... 0 Je crois que je ne m'y ferais jamais aux vidéos filmé en Russie. Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 23 Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... 1 On s'en balance... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7264 Karma: 18286 En ligne ! Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... 1

#BalanceTonMome Génération d'assisté#BalanceTonMome dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2200 Karma: 4641 Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... 0 qd t'es accroc à la télécommande ... Plougaden Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 79 Karma: 467 Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... 1 Et quand le môme en a assez, il se met la corde autour de la taille, et hop à la maison ! aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6070 Karma: 512 Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... 0 Astucieux ! _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2106 Karma: 2115 Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... 2 On sent que le petit s'amuse comme un fou, il en peut plus de bonheur stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 902 Karma: 801 En ligne ! Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... Re: Une longue corde pour faire balancer un enfant depuis... 0 c'est plutôt audacieux mais heureusement que tout le monde ne fait pas comme ça...