Vidéo : Mouvements de danse avec les pieds par Javi Romero Posté par Xouma

Dans un entrepôt, Javi Romero fait des pas de danse et donne l'impression de glisser sur le sol.



Vidéo (27s) : Javi Romero fait la danse de la glisse





C'est sympa mais pas sûr qu'à la fin de la journée elles soient encore toutes blanches

J'ai pensé ... Encore un qui imite Mickaël Jackson.

Mais il faut connaitre qu'il a son style bien à lui et plutôt bien maîtrisé ... La classe. J'adore

ça ne marche pas s'il n'est pas en baskets dans un entrepôt ?

Ca commence comme ca, et puis paf ! Zombies !

je suis sensé savoir qui est Javi Romero ?

Quand tu essaies d'aller chercher un carton mais que la femme de ménage a trop serpillé

On t'a posé une question perso ici?

Pourquoi mettre autant en avant le modèle et la marque dans la description ?