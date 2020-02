Vidéo : Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner son oeil (Botswana) Posté par Koreus

Un éléphant se couche pour permettre à un homme de lui soigner un oeil au centre de sauvetage, de recherche et d'éducation sur les éléphants du Botswana.



Vidéo (2mn54s) : Un éléphant se couche pour se faire soigner un oeil





papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 159 Karma: 213 En ligne ! Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... 4 C'est beau cette pleine conscience de l'animal qui se laisse soigner. Touchant. Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 2992 Karma: 1155 Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... 3 Quel animal majestueux, magnifique cette confiance avec son soigneur. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5975 Karma: 1412 Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... 1 Quand je vois ça je me demande comment on peut chasser une bête pareille pour son plaisir ?!!! Tophus Je suis accro Inscrit le: 1/3/2012 Envois: 548 Karma: 76 Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... 1 La confiance des 2 cotés c'est juste fou!



@pac75 Comment on peut tuer tout court pour le plaisir... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 206 Karma: 567 En ligne ! Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... 0 Je suis allé chez l'ophtalmo aujourd'hui, et personne ne réagit... je vais me vexer rapide ! Il faut peser des tonnes pour émouvoir ?! Ok, je m'y mets ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3258 Karma: 13405 En ligne ! Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... 0 On dit souvent que ce sont parmi les animaux les plus intelligents sur Terre... sérieux, quand on voit ça y a de quoi y croire ! Fou comment il comprend ce qu'il doit faire et que ce qu'on fait c'est pour son bien. Magnifique.



@pac75 Comment on peut tuer tout court pour le plaisir... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 206 Karma: 567 En ligne ! Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... 0 Je suis allé chez l’ophtalmo aujourd’hui, et personne ne réagit... je vais me vexer rapide ! Il faut peser des tonnes pour émouvoir ?! Ok, je m’y mets ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3258 Karma: 13405 En ligne ! Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... Re: Un éléphant se couche pour laisser un homme soigner s... 0 On dit souvent que ce sont parmi les animaux les plus intelligents sur Terre... sérieux, quand on voit ça y a de quoi y croire ! Fou comment il comprend ce qu'il doit faire et que ce qu'on fait c'est pour son bien. Magnifique. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.