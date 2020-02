Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 103) Posté par Bowane

Un pizzaiolo demande qui a commandé une grande pepperoni en étant debout sur un comptoir.



Vidéo (25s) : Qui a commandé une grande pepperoni ?





Auteur Conversation Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 357 Karma: 2098 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 3 C'était prévu d'avance, la blonde à droite recule sans même regarder... Du coup, j'espère qu'il a bien mal ce p'tit con, ça lui apprendra à m'avoir fait perdre 25 secondes de ma vie (plus 30 secondes pour commenter le fait qu'il m'a fait perdre 25 secondes). Toyoyo Je suis accro Inscrit le: 30/8/2006 Envois: 507 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 WTF? lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 749 Karma: 432 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 1 Mais .... juste ... "pourquoi" ? MisoukErizo Je viens d'arriver Inscrit le: 7/8/2014 Envois: 27 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 Fake vu et revu papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 160 Karma: 228 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 Vous navigateur est trop vieux WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2600 Karma: 8185 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 tout était bel et bien prévu, à l'exception de la douleur bien sûr. themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 148 Karma: 232 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 Dans un univers alternatif les gens croient que la vidéo n'est pas fake Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 403 Karma: 583 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 Vu la gueule de ses pizzas, son premier métier ça doit être catcheur non ? aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6073 Karma: 522 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 Ça aurait été plus drôle s'il s'était retrouvé la tête carrément dans la pizza. Toyoyo Je suis accro Inscrit le: 30/8/2006 Envois: 507 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 @themightycarrot

Juste par curiosité, quelle est ta définition d'un fake? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2134 Karma: 2358 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 103) 0 Crédibilité maximale.

@Koreus je pense quand même qu'il faut discuter de la prolifération de ces vidéos "staged" sur la home.



Haut