Vidéo : « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion avec des pancakes

Un stop motion réalisé avec 600 pancakes par Wriggles & Robins.





Vidéo (40s) : Le voyage de Max vers la Lune (Stop motion)





Vidéo : Toy Story 3 IRL (Stop motion) Vidéo : Beatles Pancakes Vidéo : Un pancake possédé

LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2789 Karma: 6825 En ligne ! Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... 1 Ça manque de sirop d'érable!

Et j'espère qu'ils n'ont rien gaspillé lors du tournage (je suis volontaire s'ils font une suite)



PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10551 Karma: 9361 Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... 0 Ca m'a donné faim tout ça... New_Tella Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 127 Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... 0 Mouais Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 505 Karma: 900 Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... 0 Rha les kilos de pate à crepes qu'il a fallu fabriquer !

Et les tonnes de crêpes qu'il a fallu manger !

Et les tonnes de crêpes qu'il a fallu manger !

Et la seule qui n'a pas de trous (la dernière), il faut encore la manger sans rien pour les besoins de la vidéo. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2604 Karma: 8213 Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... 1 C'qu'il faut pas faire pour que les goss mangent. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 257 Karma: 181 Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... 0 je m'attendais a ce qu'il prenne la poile en pleine gueule

je suis déçu

je suis déçu Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11138 Karma: 8864 Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... 0

Yazguen Je poste trop Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 11138 Karma: 8864 Re: « Le voyage de Max vers la Lune », un stop motion ave... 0

J'ai même pas regardé la vidéo en entier, ne serait par respect pour le temps que cela a du demander... Je suis un gros salopard!!!