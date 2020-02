Vidéo : Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa voiture (Afrique du Sud) Posté par Skwatek

Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa voiture pendant un match de football à Brits, en Afrique du Sud.







Vidéo (20s) : Supporter en voiture vs Arbitre





Sur le même sujet :

Vidéo : Un arbitre amortit la chute d'un boxeur KO Vidéo : Un arbitre de foot se prend un carton jaune (Pays-Bas) Vidéo : Un supporter du PSG trolle Presnel Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21097 Karma: 16837 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 15 Ha ha c'est drôle -_-"

13 commentaires Auteur Conversation Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 811 Karma: 1520 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 4 C'est prouvé, le QI diminue très rapidement dès qu'on se met au volant. Bon là, ça devait pas partir de très haut. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21097 Karma: 16837 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 15 Ha ha c'est drôle -_-" gonorrhus Je suis accro Inscrit le: 4/1/2017 Envois: 1050 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0 Ya de l'ambiance, c'est ça qui compte ... non ? pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 234 Karma: 177 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0













mais ça aurait moins rigolé dans le public si il avait fauché le public.... il s'y croyait et pensait jouer a ça poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1957 Karma: 376 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0

@Miribo

C'est prouvé, le QI diminue très rapidement dès qu'on se met au volant. Bon là, ça devait pas partir de très haut.



Prouvé par qui ? Par quoi ? Citation :Prouvé par qui ? Par quoi ? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7270 Karma: 18307 En ligne ! Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 1 Je tente:

On a pas le contexte... (?) Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3263 Karma: 13428 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0 "Je suis vraiment frustré par cet événement sportif, alors je m'en vais commettre un meutre, tiens !" Koalajasu Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2012 Envois: 36 Karma: 97 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0 "Haha Regarde ce gars, il veut tuer quelqu'un!"

"Ouais allez vas-y, Héhéhé" Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 302 Karma: 377 En ligne ! Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0 Et le publique rigole. Z on't pas de cerveaux ou voir des tentatives de meurtres ça les fait marrer? rollBC Je suis accro Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 502 Karma: 428 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0 C'est un cerf qui est au volant ? Laskar Je m'installe Inscrit le: 13/5/2013 Envois: 404 Karma: 480 Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0 Tentative de meurtre mais haha qu'est ce c'est drôel xddd chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 621 Karma: 789 En ligne ! Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 0 Ahaahah qu'es qu'on se marre en Afrique du Sud !

Une enquête est ouvert mdr ... j’imagine bien l’enquête ... chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 621 Karma: 789 En ligne ! Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... Re: Un supporter essaie de percuter un arbitre avec sa vo... 1 Vous navigateur est trop vieux Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.