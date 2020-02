Vidéo : Un journaliste active accidentellement des filtres Facebook en plein direct (États-Unis) Posté par Bowane

Le journaliste Justin Hinton se trouve à Asheville, en Caroline du Nord, pour faire un duplex via Facebook Live sur la chaîne ABC 13 pour parler des premières chutes de neige, sauf qu'il a involontairement appuyé sur le bouton pour activer les filtres de Facebook Live juste avant sa prise d'antenne.







Vidéo (57s) : Un journaliste active accidentellement des filtres Facebook





Auteur Conversation samsagace Je viens d'arriver Inscrit le: 30/1/2020 Envois: 2 Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... 0 "Accidentellement" Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3267 Karma: 13452 Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... 5 Rien de très grave, et ça détend, mais franchement, avec tous les systèmes de messagerie vidéo disponibles, ils sont obligés de se servir de Facebook live pour ça ? dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1277 Karma: 5544 Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... 1



"Et demain jeudi 27 février, nous fêterons les Martine



N'oubliez pas de like, comment, subscribe, et cliquer sur la cloche !" "Et demain jeudi 27 février, nous fêterons les MartineN'oubliez pas de like, comment, subscribe, et cliquer sur la cloche !" billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 951 Karma: 1108 Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... 1



Tout cela ressemble fort à une tentative pathétique de faire le buzz en ayant l'air "dans l'coup" ... OK Boomer ! J'aimerai qu'on m'explique comment une équipe de télé peut "accidentellement" utiliser un smartphone au lieu d'une caméra broadcast ? Et même en admettant qu'ils en utilisent pour une raison ou une autre, comment le cameraman aurait pu ne pas remarquer ça alors que son boulot c'est justement d'avoir les yeux rivés sur le cadre ... Le journaliste ne se filme pas tout seul si ?Tout cela ressemble fort à une tentative pathétique de faire le buzz en ayant l'air "dans l'coup" ... OK Boomer ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3267 Karma: 13452 Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... 0 @dylsexique C'est quel filtre, ça ? Je crois pas l'avoir sur mon téléphone. Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 404 Karma: 584 Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... 0 @billyboy45 Il y a beaucoup de journalistes (notamment Franceinfo ou Lefigaro ou autres) qui font des lives sur facebook et qui sont aussi diffusés sur leur media. Ça permet tout simplement de diffuser à la fois à la tv, mais aussi à toute la "fanbase" sur facebook.



De plus ça permet une plus grande mobilité, et d'être en direct le plus rapidement possible.



De plus ça permet une plus grande mobilité, et d'être en direct le plus rapidement possible.

Et Dieu sait que beaucoup d'entre nous abandonnent la télé classique pour les medias en ligne. Donc ce n'est pas spécialement impertinent. aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6075 Karma: 523 Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... Re: Un journaliste active accidentellement des filtres Fa... 0 On cherche le buzz, par accident ...