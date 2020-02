Vidéo : Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Posté par Yazguen

Nager en apnée sous la glace, une activité un peu stressante pour celui qui pratique et celui qui regarde.



Vidéo (1mn10s) : Apnée stressante





Sur le même sujet :

Vidéo : Base Jumping sous l'eau Vidéo : Nager en apnée sous la glace Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10552 Karma: 9361 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0 Stressante, et givrante... Brrr... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3267 Karma: 13452 En ligne ! Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 2 On ne le dira jamais assez : ne pas trouver le bon trou peut avoir des conséquences dramatiques ! Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 498 Karma: 227 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 2 Darwin a failli être fier de ce type... leniack2 Je m'installe Inscrit le: 19/3/2010 Envois: 249 Karma: 421 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 4 J'aurais stressé si la femme qui filme avait stressé aussi



Vu l'absence de réaction de sa part, j'en ai déduit que soit il faisait exprès, soit il avait une autre solution pour sortir Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 208 Karma: 573 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0 Ben oui, t'as raison, la vie est trop longue !



Big up à la personne qui filme, elle a failli avoir du scoop ! Ppppffff... fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1297 Karma: 2239 En ligne ! Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0



nb: par contre la femme ne stresse pas du tout... encore une qui voulait se débarrasser de son mec ! Vous aussi vous avez retenu votre respiration en voyant cette vidéo ?nb: par contre la femme ne stresse pas du tout... encore une qui voulait se débarrasser de son mec ! GodIsFake Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2016 Envois: 19 Karma: 72 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0 Stressant ?

Apparemment pas pour celle qui film !? AlexNews Je viens d'arriver Inscrit le: 23/2/2016 Envois: 41 Karma: 100 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0



Après la base de la plongée sous la glace, c'est d'utiliser une corde ... A la place de filmer, cette cruche aurait pu simplement mettre sa main dans le trou pour lui permettre de repérer la sortie.Après la base de la plongée sous la glace, c'est d'utiliser une corde ... Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21098 Karma: 16866 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 2 Et donc elle a failli filmer son compagnon/ami se noyer sans rien faire.



Super ! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 553 Karma: 734 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0 Aya mais quelle idée. Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 237 Karma: 356 En ligne ! Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 2 Attention, cette cascade a été réalisée par un abrutis, n'essayez surtout pas dans devenir un. Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 506 Karma: 900 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0 ...

En direct d'idiocracy ... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7275 Karma: 18319 Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0 J'ai toujours dit...

Mettez des poils autours !!! Ustost Je m'installe Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 237 Karma: 356 En ligne ! Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0



Une seconde de plus, et il devenait comme couille bleu, de façon irréversible. voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 436 Karma: 240 En ligne ! Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante Re: Nager en apnée sous la glace, une activité stressante 0 Jean-marc Barr faisait ça avec beaucoup plus de classe ... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.