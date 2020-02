Vidéo : Un couple de drogués fait le plein à une station-service (États-Unis) Posté par Bowane

Un couple de drogués fait le plein de sa voiture dans une station-service à Tampa, en Floride.



Vidéo (41s) : Un couple de drogués à une station-service





Vidéo : Deux caissières en plein trip d'opioïde (Indianapolis) Vidéo : Une femme se trompe de voiture à une pompe à essence Vidéo : Homme ivre vs Videur Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6077 Karma: 538 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 16 On dirait des PNJ d'Ubisoft en plein bug de collision ^^ LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2795 Karma: 6844 En ligne ! Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 8 Quelqu'un a pensé à prendre leur clé numéro ?



Parce que franchement ça doit être de la bonne!









c'est de l'humour



Parce que franchement ça doit être de la bonne!









c'est de l'humour

La seule chose à faire est de profiter de leur état pour piquer les clés de la voiture.



Parce que franchement ça doit être de la bonne!









c'est de l'humour thazhok Je masterise ! Inscrit le: 14/4/2015 Envois: 2971 Karma: 2111 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 3 Que les gens se défoncent à en être complétement pété, je vais pas leur jeter la pierre, mais bordel on reste chez soi ! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13521 Karma: 15552 En ligne ! Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0 Yazguen J'ai l'impression qu'elle est par terre, donc peu de chance qu'ils soient capables de repartir J'ai l'impression qu'elle est par terre, donc peu de chance qu'ils soient capables de repartir aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6077 Karma: 538 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 16 On dirait des PNJ d'Ubisoft en plein bug de collision ^^ _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2108 Karma: 2136 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0



C'est du LLLLLLSSSSSDDDDDDDD sigzegv Je m'installe Inscrit le: 23/7/2008 Envois: 245 Karma: 386 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 3 qu'ils aient reussi a mettre la pompe dans le reservoir ca tien de l'exploit... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 675 Karma: 2034 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 3 J'ai tremblé pendant toute la vidéo de peur qu'elle ou il se fasse mal en tombant. Vivement que le plein soit fini, qu'ils puissent s'assoir en toute sécurité dans la bagnole! MoonMoon Je masterise ! Inscrit le: 22/8/2005 Envois: 4041 Karma: 133 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 1 Ils sont encore en vie ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2207 Karma: 4681 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 5 et ils ont réussi à repartir en voiture ? y a eu combien de morts ? Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 908 Karma: 322 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0 c'est les medocs anti douleur .... un fléau venant tout droit des groupes pharmaceutiques Zihark Je masterise ! Inscrit le: 2/3/2010 Envois: 2587 Karma: 199 En ligne ! Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0

Pee Wee Herman's crack PSA TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 225 Karma: 124 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 1 Je pense qu'à ce stade-là ils devraient vraiment consulter un addictologue...



C'est vraiment triste. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 813 Karma: 1528 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 1 !

Mais bordel que c'est triste de finir comme ça. Franchement pas envie de faire de l'humour même si certain de mes VDDs m'ont bien faire rire Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 210 Karma: 576 En ligne ! Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0 Tiens, Jay-Z n'est plus avec Beyoncé ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3269 Karma: 13480 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0 D'accord avec certains VDD, ça me fait pas spécialement rire à ce niveau là... pour avoir été à Ybor City, j'en ai un souvenir plus festif ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1333 Karma: 2249 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0 Smile to the camera, say "Hi(gh)!" Citation : Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2395 Karma: 7398 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 3 Ils avaient déjà fait le plein pourtant... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5445 Karma: 2129 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0 Un envie de chier.



Conduire comme ça... Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1178 Karma: 960 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0



Conduire comme ça... Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1178 Karma: 960 Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... Re: Un couple de drogués fait le plein à une station-serv... 0

@Anatole67

c'est les medocs anti douleur .... un fléau venant tout droit des groupes pharmaceutiques



Je ne sais pas si c'est ça, mais j'y ai pensé.



@Anatole67

c'est les medocs anti douleur .... un fléau venant tout droit des groupes pharmaceutiques



Je ne sais pas si c'est ça, mais j'y ai pensé.



Pour info : Citation :Je ne sais pas si c'est ça, mais j'y ai pensé.Pour info : Les overdoses d'opiacés, un fléau aux Etats-Unis : "Tout commence avec quelques pilules" antidouleurs