Vidéo : Un séparateur de voies passe une mauvaise journée (Russie) Posté par Skwatek

Un séparateur de voies passe une très mauvaise journée sur une route à Volgograd, en Russie.





Vidéo (59s) : L'ultime journée d'un séparateur de voies





Vidéo : Un camion déplace des séparateurs de voies Vidéo : Une poubelle attaque des voitures Vidéo : Tourbillon de tentes dans un festival

En fait il allait bien jusqu'à.....

@Spectre_Swiss

En fait il allait bien jusqu'à.....

....jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est en Russie

Au final tu laisse la première voiture se planter dans le trou et ca restera le meilleur avertisseur.

Quel est le seuil limite du taux d'alcoolémie en Russie ?

Non parce que là c'est grave pour ne pas voir ce séparateur de voies

Non parce que là c'est grave pour ne pas voir ce séparateur de voies ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6735 Karma: 2718 En ligne ! Re: Un séparateur de voies passe une mauvaise journée (Ru... Re: Un séparateur de voies passe une mauvaise journée (Ru... 1

Mauvais choix de matériaux

Donc le mec il arrive droit dessus et il voit rien



Vidéo très sympa!

On notera la lacheté de la plaque d'égout qui s'enfuie discrètement dès la nuit tombée.

Avec une petite musique de piano bastringue, genre court métrage Charlot, ce serait parfait