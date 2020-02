Vidéo : Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité Volvo Trucks Posté par Petis

Roger Alm, le président de Volvo Trucks, est au sommet d'une tour de quatre camions empilés les uns sur les autres qui avance sous la pluie dans cette nouvelle publicité du constructeur suédois.



Vidéo (1mn21s) : Pub Volvo Trucks (La Tour)





Auteur Conversation baliboudou Je m'installe Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 336 Karma: 338 Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... 0 Pas de grand écart? J'suis déçu. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1334 Karma: 2251 Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... 1

Publicité Citroën Xantia HDi Activa - Pyramide

Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3274 Karma: 13486 Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... 0 De Enya, on passe à Vangelis. C'est bien, on est dans la même veine... dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 191 Karma: 131 Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... 1 C'est pas une licorne que ça va donner ça. ... poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1965 Karma: 375 Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... 1 Punaise le président du groupe... Non content de détruire la planète avec ses camions il faut qu'il s'en vante... ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6736 Karma: 2733 Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... 0 Ça va, c'est soft, ils en font pas trop Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 970 Karma: 1216 Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... 0 J'adore la surenchère Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 998 Karma: 674 En ligne ! Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... Re: Une tour de quatre camions dans la nouvelle publicité... 0



La vidéo est déjà passée :



L'ancien Président Claes Nilsson était pas mal aussi dans le genre