Vidéo : Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Posté par Skwatek

Baptiste Rybczynski a filmé sa rencontre avec un lynx lors d'une balade à VTT dans un bois près de Sergy, dans l'Ain.





Vidéo (33s) : Rencontre avec un lynx dans le massif du Jura





Sur le même sujet :

Vidéo : Une avalanche de brouillard sur le Jura Vidéo : Face-à-face entre un lynx et des chasseurs Vidéo : Dispute de lynx Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2801 Karma: 6850 En ligne ! Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura 0 Magnifique mais quand même dangereux non? Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 359 Karma: 2134 En ligne ! Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura 3 Bigre, Mr Rybczynski qui recontre un Lynx, ça fait des points au scrabble tout ça ! Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 814 Karma: 1536 Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura 4 Bon par contre faire les bruits pour qu'il revienne comme si c'était un peu châton je suis vraiment sceptique sur les chances de succès. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3274 Karma: 13486 Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura 0 Le lynx n'en avait en tout cas strictement rien à carrer ! dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 191 Karma: 131 Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura 0 Et bien,juste pcq il film son petit moment et qu'il appel le bestiaux comme si c'était un chat,il aurait mérité de se faire bouffer un morceau de jambon. NA! poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1965 Karma: 375 Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura 1



A moins que...

Fake il y a pas de lynx dans le jura.A moins que... Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 998 Karma: 674 En ligne ! Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura 0



Apparemment c'est fréquent dans le jura,

Minou minou,Apparemment c'est fréquent dans le jura, le lynx Boreal

Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7469 Karma: 4853 En ligne ! Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura Re: Un cycliste rencontre un lynx dans le massif du Jura 0 @Takateck

Oui, ils se baladent entre la France et la Suisse. Mais je n'ai pas encore eu la chance d'en croiser un. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.