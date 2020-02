Vidéo : Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Posté par LeCromwell

L'internaute Byler a fait une petite une petite blague à Kirby54 sur Twitch.



Vidéo (22s) : Blague à Kirby54 sur Twitch





Auteur Conversation Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2354 Karma: 1071 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 2 Classique Lyrael Je m'installe Inscrit le: 6/8/2018 Envois: 227 Karma: 317 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 2 Une des blagues les plus connues.



Surprenant qu'il ne l'ai pas vu venir d'ailleurs, il est très naïf le Kirby54. ^^ Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 971 Karma: 1218 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 1 Issou Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7474 Karma: 4861 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0 Aussi drôle que la flûte Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3276 Karma: 13494 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0 La blague plus vieille qu'internet et il s'est fait avoir comme un bleu Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 213 Karma: 583 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0 Ah on ne la lui fait pas à lui, c'est pas un lapin de 6 semaines ! fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1315 Karma: 2262 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 2 La prochaine blague originale, bientôt disponible sur Twitch :



"HEYYYY ! COMMENT TU T'APPELLES ???"

"QUOIIII ?"

"COMMENT TUUU T'APPEEEEELLES ???"

"KIRBY54 !!!"

"VAS TE FAIRE ENC*** KIRBY54" WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 55 Karma: 131 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0 Pas mal, pas mal



WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2607 Karma: 8235 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0

@fluffy

La prochaine blague originale, bientôt disponible sur Twitch :



"HEYYYY ! COMMENT TU T'APPELLES ???"

"QUOIIII ?"

"COMMENT TUUU T'APPEEEEELLES ???"

"KIRBY54 !!!"

"VAS TE FAIRE ENC*** KIRBY54"



Presque :



Pour ceux qui ne connaissent pas...

Mes Chers Non Abonnements #9 - Kirby54 Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2103 Karma: 797 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0



Mes Chers Non Abonnements #9 - Kirby54 Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2103 Karma: 797 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0

@Lyrael

Une des blagues les plus connues.



Surprenant qu'il ne l'ai pas vu venir d'ailleurs, il est très naïf le Kirby54. ^^



Euh... Je ne la connaissais pas. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 904 Karma: 803 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0 c'est pas sympa ! Mais j'ai bien ri Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 201 Karma: 235 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0 Ok boomer Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3276 Karma: 13494 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 1 @nilsss Putain mais y a vraiment des gens qui regardent ce genre de truc ? Type insignifiant parle à une caméra pendant 10 minutes pour se plaindre d'un autre type complètement insignifiant lui aussi... c'est ça qui excite les jeunes sur YouTube de nos jours ? Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4672 Karma: 3967 Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0 Calvinator



Agostino Je m'installe Inscrit le: 15/4/2009 Envois: 193 Karma: 581 En ligne ! Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch Re: Un internaute fait une blague à Kirby54 sur Twitch 0

@nilsss

Pour ceux qui ne connaissent pas...



Mes Chers Non Abonnements #9 - Kirby54

Aussi nul que le gars qu'il essaye de démonter.

