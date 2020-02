Vidéo : Un jeune homme récupère une bague dans le vivier d'un supermarché (Biélorussie) Posté par Skwatek

En Biélorussie, un jeune homme plonge dans le vivier d'un supermarché pour récupérer une bague de fiançailles après avoir essuyé un refus de la part de sa copine.



Vidéo () : Récupérer une bague dans le vivier d'un supermarché





Suis-je le seul à me poser la question :

A-t-il vraiment fait sa demande en mariage dans un supermarché au rayon poissonnerie ?!

Tu m'étonne qu'elle ai dit non.



A-t-il vraiment fait sa demande en mariage dans un supermarché au rayon poissonnerie ?!



Elle aurait dit :

"J'épouserai jamais un mec qui fait sa demande en jogging."

"J'épouserai jamais un mec qui fait sa demande en jogging."

Oh le désespoir ! Mais du coup c'est quand même sa copine qui le filme..?

Omar, sors de là !

Elle aurait dit :

"J'épouserai jamais un mec qui fait sa demande en jogging."

"J'épouserai jamais un mec qui fait sa demande en jogging." billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 952 Karma: 1112 Re: Un jeune homme récupère une bague dans le vivier d&ap... Re: Un jeune homme récupère une bague dans le vivier d&ap... 1



Après avoir lu la description : Oh naaaaan, le pauvre ... belle journée de merde !

Moi qui regarde la vidéo sans même avoir lu le titre et la description : Et allez encore un teubé qui ferait n'importe quoi pour faire le buzz, ah pis ça s'passe en Russie évidemment !

Bon ok se foutre en slip c'est pas simple, mais y a quand meme moyen de retirer la veste et les chaussures/chaussette et qui plus est rare sont les mag qui vendent pas de serviette/pantalon/... pour se sécher. A moins qu'il est eu peur qu'un poisson gobe son précieux !

@Chewbacca91

Oh le désespoir ! Mais du coup c'est quand même sa copine qui le filme..?



Plan b je pense.

Suis-je le seul à me poser la question :

A-t-il vraiment fait sa demande en mariage dans un supermarché au rayon poissonnerie ?!

Tu m'étonne qu'elle ai dit non.



A-t-il vraiment fait sa demande en mariage dans un supermarché au rayon poissonnerie ?!



Tu m'étonne qu'elle ai dit non. Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2109 Karma: 798 Re: Un jeune homme récupère une bague dans le vivier d&ap... Re: Un jeune homme récupère une bague dans le vivier d&ap... 0

@Apowers

Elle aurait dit :

"J'épouserai jamais un mec qui fait sa demande en jogging."



Dans un supermarché devant le rayon poissonnerie. Il faut dire qu'il y a mis du sien quand même.



Dans un supermarché devant le rayon poissonnerie. Il faut dire qu'il y a mis du sien quand même.

Edit : devancé par Marine..

ça lui suffisait pas de dire non ? fallait qu'elle jette la bague aux mérous ?

Pauv' Sergueï, il fait de la peine ...

Bordel mais les femmes sont vraiment méchantes, le pauvre j'ai de la peine pour lui.

Au moins il l'a récupéré et j'espère qu'il ira pas courir derrière la fille



Au moins il l'a récupéré et j'espère qu'il ira pas courir derrière la fille Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7287 Karma: 18364 En ligne ! Re: Un jeune homme récupère une bague dans le vivier d&ap... Re: Un jeune homme récupère une bague dans le vivier d&ap... 2

@MarineLePen

Suis-je le seul à me poser la question :



A-t-il vraiment fait sa demande en mariage dans un supermarché au rayon poissonnerie ?!



Tu m'étonne qu'elle ai dit non.



Et tu les trouve où tes moules???



A defaut hein pourquoi pas



Entre une conasse et un beauuuuu poisson. Le choix et vite fait

Peut-être qu'il s'en bat la raie et que sa nana c'est un thon ( genre la fille barbue, trop maigre )

Vous pensez que c'est mieux a un bar ?

Il n'a pas pensé à enlever ses vêtements avant de rentrer dans l'eau, bonjour la pneumonie.

Cette espèce de maquereau a dû la traiter de morue.

Quelle tanche !

Cette espèce de maquereau a dû la traiter de morue.

