Vidéo : Un chercheur américain découvre des vidéos impressionnantes de Brest détruite en 1944

Jeff Nichols, un doctorant américain, a découvert des vidéos impressionnantes de Brest détruite en 1944 dans les archives nationales américaines.



Quand on y pense c'est pas si vieux .... ça fait réfléchir sur le côté éphémère de notre petit confort.

Il y à un lien vers la vidéo original sans la musique?

Heu ? Pourquoi cette musique inutile qui empêche d'entendre le commentaire de l'époque ?

Pour info, ayant habité en Normandie, j'ai découvert des endroits (villages ou petites villes) où le "Welcome to ours liberators" ne fut pas du tout apprécié. Pendant l'occupation, les habitants n'avaient vu aucun Allemands et lors du Débarquement le lieu fut détruit avec des dizaines de morts (voire plus) par les Américains, qui devaient nettoyer la place ou empêcher un retrait stratégique des Allemands.

Pour info, ayant habité en Normandie, j'ai découvert des endroits (villages ou petites villes) où le "Welcome to ours liberators" ne fut pas du tout apprécié. Pendant l'occupation, les habitants n'avaient vu aucun Allemands et lors du Débarquement le lieu fut détruit avec des dizaines de morts (voire plus) par les Américains, qui devaient nettoyer la place ou empêcher un retrait stratégique des Allemands.

Attention, je ne lance pas de polémique inutile, je sais très bien ce qu'il fallait intervenir et que heureusement qu'ils l'ont fait, mais il faut juste relativiser et se souvenir qu'en France, il y a eu plus de morts sous les bombardements Alliés que les bombardements de l'Axe. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3277 Karma: 13502 En ligne ! Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 3 @GrooveGang Non, par contre la musique sans la vidéo, oui :





Valiant Hearts OST - Nurture DeeNa Je suis accro Inscrit le: 20/3/2010 Envois: 971 Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 0 Bientôt ils vont nous refaire la même .. Wamou Je suis accro Inscrit le: 20/7/2011 Envois: 1699 Karma: 697 Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 0

Coupe le son si ça te plait pas.

@PseudoPris Exactement. Si ça t'intéresse je te conseille Une histoire du bombardement de Sven Lindqvist.

Il y a quelques surprises entre ce qu'on croit savoir et ce qu'il s'est réellement passé. (je ne dit pas qu'on nous cache des choses, mais il y a des trucs qu'on préfère oublier et dont on parle peu)



Il y a quelques surprises entre ce qu'on croit savoir et ce qu'il s'est réellement passé. (je ne dit pas qu'on nous cache des choses, mais il y a des trucs qu'on préfère oublier et dont on parle peu) Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4725 Karma: 4501 Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 0 @bobylapointe

Ne parlons pas de la Libération en 1944 et des résistants de la 25 ème heure.

Revoir "au bon beurre" en donne une petite idée. boiteacourrier Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2017 Envois: 83 Karma: 137 Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 1 Le plus impressionnant c'est surtout d'avoir retrouvé des films en couleur de l'époque. On retrouve bien toutes les nuances de gris de la ville et de son ciel. Wolcat Je m'installe Inscrit le: 21/11/2013 Envois: 223 Karma: 144 En ligne ! Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 2 La plus triste dans cette histoire, c'est que cette destruction fut complètement inutile.



Le bombardement avait pour objectif principal de frapper la flotte de sous-marins allemands stationnant dans le port de Brest, dans un bunker renforcé.

Après une centaine de bombardements à coups de bombes de 5.5 tonnes, AUCUN sous-marin n'a été coulé, et la base tout juste égratignée.

C'est à peine si quelques bateaux ont été réellement coulés/endommagés aux alentours.



Les américains avaient une technique de bombardement rudimentaire et très imprécise.

Ils étaient contraints par les technologies de l'époque, mais aussi... probablement peu préoccupés par le sort de la ville.



Le centre-ville a subi un véritable carnage, avec les images que l'on voit (4 immeubles seulement sont restés debout en centre-ville).

Le tout pour... pas grand chose finalement. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 912 Karma: 1121 Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 0 Tristes images que celles de ma ville dévastée par la guerre. Mes parents m'ont souvent raconté leur terreur quand les bombes pleuvaient.

Je suis né et j'habite Brest. J'aime y vivre. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 912 Karma: 1121 Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 1 @Wolcat En fait, UNE SEULE BOMBE a réussi à percer la couche de béton de la base sous-marine. papouuu Je viens d'arriver Inscrit le: 2/4/2017 Envois: 17 Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 0 Les mecs en trottinette devaient rouler moins vite avec toutes ces décombres sur les trottoirs... Wolcat Je m'installe Inscrit le: 21/11/2013 Envois: 223 Karma: 144 En ligne ! Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... Re: Un chercheur américain découvre des vidéos impression... 0 @MYRRZINN

Je sais, j'ai eu la chance de le visiter pendant ma journée d'initiation à la Défense (je viens de Brest aussi :)).

Haut