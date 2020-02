Vidéo : Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) Posté par Avaruus

Un homme est violemment projeté à terre par un sac de légumes sur un quais de déchargement au Mexique. Surtout, rester naturel. ^^



Vidéo (18s) : L'attaque sournoise d'un sac de légumes





touille70 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2007 Envois: 19 Re: Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) 1 Pour un coup, j'aurais apprécié un replay... j'ai rien vu la 1ere fois ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2608 Karma: 8236 Re: Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) 0 Rooo la béquille du collège ! Un classique. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3149 Karma: 851 Re: Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) 2

@touille70

Pour un coup, j'aurais apprécié un replay... j'ai rien vu la 1ere fois !

Tu as peur d'user la vidéo si tu la joues une plusieurs fois? Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4726 Karma: 4501 Re: Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) 0

Ce n'est qu'un début, la Révolution a commencé. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 551 Karma: 2285 Re: Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) Re: Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) 0



Ce soir, Enquête Exclusive vous emmène dans les basfonds de Mexico, où les légumes font régner la terreur sur les quais. Petits poids, carottes, tomates, les gangs de végétaux s'affrontent régulièrement pour garder le contrôle du business. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 953 Karma: 1113 Re: Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) Re: Un homme est attaqué par un sac de légumes (Mexique) 0 J'adore la pose à la fin "non non j'suis pas tombé, je chill c'est tout ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.