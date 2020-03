Vidéo : Un timelapse du montage de la scène du groupe de metal Rammstein Posté par zinitack

Magnifique timelapse des 7 jours nécessaires à la mise en place d'un live dans le stade de Dresde pour un concert du groupe de metal Rammstein. Pour info, 160 personnes voyagent en permanence avec le groupe pour cette mise en place, auxquelles s'ajoutent les bénévoles sur place.







Vidéo (2mn39s) : Montage de la scène de Rammstein (Timelapse)





Sur le même sujet :

Vidéo : Timelapse depuis un Boeing 777 par une nuit de pleine lune Vidéo : Agrandir un paquebot (Timelapse) Vidéo : Fabrication d'une cabane en bois (Timelapse) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 994 Karma: 2671 Re: Un timelapse du montage de la scène du groupe de meta... Re: Un timelapse du montage de la scène du groupe de meta... 0 Ca y est, après plusieurs hôpitaux on les arrête plus ces chinois. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10564 Karma: 9391 En ligne ! Re: Un timelapse du montage de la scène du groupe de meta... Re: Un timelapse du montage de la scène du groupe de meta... 1 Et là, boum, quand le montage est fini, on apprend qu'il y a des cas de coronavirus dans le coin et qu'il n'y a plus de concert... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3164 Karma: 4558 Re: Un timelapse du montage de la scène du groupe de meta... Re: Un timelapse du montage de la scène du groupe de meta... 0 On a le témoignage du jardinier en chef. "...et dire que j avais scarifié la pelouse y a pas trois jours..." Nicolin Je m'installe Inscrit le: 26/10/2015 Envois: 129 En ligne ! Re: Un timelapse du montage de la scène du groupe de meta... Re: Un timelapse du montage de la scène du groupe de meta... 2 Hâte d'être en juillet pour voir cette magnifique scène à Lyon. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.