Vidéo : Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par un drone (Les Arcs) Posté par Tchairo

Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par un drone sur une piste aux Arcs, en Savoie.



Vidéo (40s) : Un drone frôle un skieur (Les Arcs)





Vidéo : Une monitrice de ski en colère contre un skieur maladroit (Montgenèvre) Vidéo : Filmer un joueur de basket avec un drone (Fail) Vidéo : Un élan sur une piste de ski Source : Forum



Sa copine a filmé la scène d'un autre angle :





Le mec qui repart en arrière en mode :

Edit :

Sa copine a filmé la scène d'un autre angle :

Smashed drone filmed from my girlfriends phone

Sa copine a filmé la scène d'un autre angle :





Smashed drone filmed from my girlfriends phone

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2209 Karma: 4689 En ligne ! Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... 2 les vieux cons sont de plus en plus jeunes ... mcflynans Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2015 Envois: 79 Karma: 99 Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... 0 De bon matin, voir autant de civilité et de politesse, ca fais toujours plaisir ! erragan Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 1821 Karma: 266 Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... 0 et le mec poste la video de ces actes en assumant complètement ... Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 5292 Karma: 2987 En ligne ! Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... 2



Pour son ami: Tentative de violence avec arme



Pour le skieur: Destruction d'un bien



Pour moi ils sont tous les trois en tort

Pour le pilote: Mise en danger de la vie d'autrui

Pour son ami: Tentative de violence avec arme

Pour le skieur: Destruction d'un bien

Pour moi ils sont tous les trois en tort

billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 954 Karma: 1114 Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... 0



Hahaha tout est génial dans cette vidéo ! Les mecs n'ont eu que ce qu'ils méritent, marre de voir des connards qui se croient tout permis à faire voler leur drone n'importe où, alors que clairement ils n'ont aucune idée du danger qu'ils représentent pour les autres !

Le mec qui part en marche arrière en criant FUCK YOU c'est la cerise sur le gateau !

KILLmeEATme Je viens d'arriver Inscrit le: 11/1/2015 Envois: 32 Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... 0 Le mec maitrise pas plus son ski que le mec maitrise son drone.



Réaction d'attardé, ça fait presque scripté tellement l'énervement est nul. Je sais pas de quelle humeur le type se lève le matin pour passer de 'je skie je passe un bon moment' à 'je vais te buter'. Encore un connard qui pense que les pistes sont à lui.



Le mec au drone est pas méga intelligent, mais il a au moins le mérite d'avoir l'air penaud. pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 186 Karma: 122 En ligne ! Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... Re: Un skieur se met en colère après avoir été frôlé par ... 0 Aucun d'entre eux n'est futé...