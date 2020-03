Vidéo : Un lion mord la main d'un employé imprudent dans un zoo (Sénégal) Posté par Skwatek

Un lion mord la main d'un employé imprudent à travers les barreaux de son enclos dans le parc forestier et zoologique de Hann à Dakar, au Sénégal.



Vidéo (30s) : Un lion mord la main d'un employé dans un zoo





Vidéo : Un lion saute à la gorge de son dompteur Vidéo : Un lion attaque son propriétaire dans une réserve africaine Vidéo : Mordu à la main et tiré dans l'eau par un crocodile

Ça coûte un bras.

ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 648 Karma: 888 Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 7 Il pourra toujours donner ses doigts à son marabout, il a peut être un remède pour la connerie. avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1626 Karma: 891 Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 0 qui fait le malin...s'en mord les mains!

Je ne vais pas dire bien fais mais franchement il l'a bien cherché! PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 149 Karma: 392 Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 0 CHEH! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 679 Karma: 2040 En ligne ! Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 1



Je ne vais pas dire bien fais mais franchement il l'a bien cherché! PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 149 Karma: 392 Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 0 CHEH! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 679 Karma: 2040 En ligne ! Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 1

Voilà, ça, c'est fait. Alexitou Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2014 Envois: 17 Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 0 Un très bel enclos de 30 m². Pauv' bête... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2210 Karma: 4703 En ligne ! Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 0 ca doit faire super mal , mais moi , ça me fait du bien. Deadman3 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2019 Envois: 13 Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 5 Évitez les marabouts,



Ça coûte un bras. Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 932 Karma: 506 En ligne ! Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 3 Bon, on va être clair. Là, le lion, il est "juste" en train de jouer, c'est tout. Sinon la vidéo ne serait pas sur ce site. Telemnor Je m'installe Inscrit le: 28/3/2011 Envois: 199 Karma: 324 Re: Un lion mord la main d'un employé imprudent dans... 0 Le Moyen Âge en direct.

...



Haut