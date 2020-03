Vidéo : Une personne nous ment face caméra Posté par Koreus

Cette personne nous ment dans une vidéo face caméra.



Vidéo (53s) : Je vous mens





lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 128 Karma: 305 Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 0 Donc the cake is a lie PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10569 Karma: 9420 En ligne ! Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 3 Pour de vrai, je ne suis pas un personnage de South Park. KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 82 Karma: 594 Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 4 C'est pas le meilleur sketch de Jérémy Ferrari. Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 82 Karma: 349 Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 2 Je ne suis pas Brad Pitt... Suedama Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2014 Envois: 89 Karma: 163 Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 0 En plus c'est même pas un verre, c'est un mug. Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 972 Karma: 1223 Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 1 Je ne suis pas Koreus Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3284 Karma: 13517 En ligne ! Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 1 "Pas mal, mais peut mieux faire."



dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1283 Karma: 5556 Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 1 Et ce commentaire que vous êtes sur le point d'upvoter n'a rien d'amusant ou d'astucieux

dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1283 Karma: 5556 Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 1 Et ce commentaire que vous êtes sur le point d'upvoter n'a rien d'amusant ou d'astucieux

Ce n'est qu'une tentative foireuse de récolter du karma en profitant de votre crédulité... on vous ment encore et encore Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7313 Karma: 18419 En ligne ! Re: Une personne nous ment face caméra Re: Une personne nous ment face caméra 0