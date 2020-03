Vidéo : Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des grains de riz à 100 000$ Posté par Koreus

La fortune de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est estimée à 122 milliards de dollars. Difficile pour le commun des mortels de visualiser l'immensité de sa richesse. Un internaute nous aide à visualiser sa richesse à l'aide de grains de riz à 100 000$



Vidéo (59s) : La fortune de Jeff Bezos en grains de riz





Un banquier , un français et un arabe sont sur un bateau avec 10 pains au chocolat .

Le banquier en prend 9 et dit au français : "Attention , l'arabe va voler ton pain au chocolat !!"

Le banquier en prend 9 et dit au français : "Attention , l'arabe va voler ton pain au chocolat !!"

16 commentaires Auteur Conversation tricksyer Je viens d'arriver Inscrit le: 29/4/2017 Envois: 98 Karma: 125 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0 plus on est de fous Bezos.... et moins y a de riz ! UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 154 Karma: 147 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 3 En coquillette ça aurait été plus parlant je trouve arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 212 Karma: 71 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 2 C'est possible d'avoir 1/100eme de grain de riz en antimatière? J'aimerai être représentée karmelietTriple Je viens d'arriver Inscrit le: 20/1/2016 Envois: 46 Karma: 89 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 4 une bonne technique aussi pour se rendre compte des grand nombre pour voir la différence entre millionnaire et milliardaire (parce que bon au delà du terme ça nous dépasse un peu) par exemple c'est de voir ça en secondes :



1 Million de secondes, c'est env 2 semaines



1 Milliard de secondes, c'est env 30 ans mmmhquellesoupe Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 262 Karma: 69 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0 Je pense qu'il y a un problème dans l'echelle non ? Il dit que ça fait 1,6 Kg de Riz le gros tas. Perso chez moi j'ai 2 Kg de riz et c'est beaucoup beaucoup plus petit

EDIT : C'est pas plutôt 25 Kg ? Xhyrkhaen Je viens d'arriver Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 19 En ligne ! Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 5 Un banquier , un français et un arabe sont sur un bateau avec 10 pains au chocolat .

Le banquier en prend 9 et dit au français : "Attention , l'arabe va voler ton pain au chocolat !!" Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3167 Karma: 4567 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0

Avant de faire cet exercice, il a essayé l echiquier de sissa...il a il s est arrete a la 18 eme cases... Alphades Je viens d'arriver Inscrit le: 4/10/2017 Envois: 9 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0 @mmmhquellesoupe Il dit 58 pounds, soit 26,3 Kg. momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1728 Karma: 945 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 1

Il faudrait qu'il vende tout pour avoir cette somme sur son compte et je pense que s'il vendait tout, les actions d'Amazon plongerait aussitôt et du coup il aurait moins.

Juste pour rectifier cette croyance que les patrons d'énorme boîte ont toutes ses liquidités sur eux alors qu'une partie est virtuelle provenant de leurs parts dans leurs boîte.

Bon il a toujours énormément et c'est indécent, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit SVP Je ne suis pas un expert en économie et je n'arrive pas à me représenter des sommes tellement énormes mais ces 122 G€ représentent aussi ses parts dans Amazon.Il faudrait qu'il vende tout pour avoir cette somme sur son compte et je pense que s'il vendait tout, les actions d'Amazon plongerait aussitôt et du coup il aurait moins.Juste pour rectifier cette croyance que les patrons d'énorme boîte ont toutes ses liquidités sur eux alors qu'une partie est virtuelle provenant de leurs parts dans leurs boîte.Bon il a toujours énormément et c'est indécent, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit SVP Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 473 Karma: 498 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0 @mmmhquellesoupe

En effet, 58 livres = 26kg Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5465 Karma: 2139 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0 Oh j'en ai plein du comme ça chez moi je suis blindé ! Et le riz rouge ça vaut plus ? J'en ai aussi. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7317 Karma: 18425 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0 L'argent, c'est juste un outil... Si certain font main basse sur les outils, ne vous étonnez pas que l'économie soit à bout de souffle. zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1159 Karma: 491 Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0 Au passage son ex femme a empocher un sacré paquet de riz après son divorce. Uldrich Je m'installe Inscrit le: 23/11/2009 Envois: 105 Karma: 140 En ligne ! Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 1 Les "familles qui récupéreront le riz" le remercient sans doute d'avoir planté son clavier dégueu au milieu du tas. rom95380 Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2013 Envois: 47 En ligne ! Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0 $100k un grain de riz ? Alors Balkani avait payé bien cher son employé communal ! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3150 Karma: 874 En ligne ! Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... Re: Les 122 milliards de Jeff Bezos visualisés avec des g... 0





Citation :

@zool90

Au passage son ex femme a empocher un sacré paquet de riz après son divorce.

D'après mes souvenirs elle a 4,4 millions de grains de riz (44 milliards en $)... C'est marrant comme sa maison à 145 millions $ ne fait qu'une bouchée de riz pour lui!Citation :D'après mes souvenirs elle a 4,4 millions de grains de riz (44 milliards en $)...