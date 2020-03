Vidéo : « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Facebook Posté par Scruffy

La série web-documentaire française « Invisibles, les travailleurs du clic » nous plonge dans l'enfer des modérateurs Facebook.



Vidéo (20mn38s) : Traumas sans modération (Invisibles #3)





Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29999 Karma: 8438 En ligne ! Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 7

Vidéo : « A peu près visible », dans le monde à peu près tranquille des modérateurs de Koreus.

Trolls amateurs en tout genre, insultes de Bisounours, chamailleries, déchaînements de tendresse, terrorisme du slip : découvrez l'adorable situation des modérateurs de Koreus.com.



zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 680 Karma: 2053 En ligne ! Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 7

@Wiliwilliam

Je me suis déjà excusé 1000 fois, la photo de ma bit.. ne t'étais pas destinée, c'était une erreur!

Tu dirais pas juste ça pour ne pas pourrir les chances de recruter un remplaçant pour le modo qui vient de prendre ça retraite?



On sait tous qu'en vrai c'est de devoir matter des mecs en slips de bains à longueur de journée et censurer les commentaires de @ClaudeDB pour ne pas alarmer les gens sur la vérité

Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 410 Karma: 585 Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 0 @Wiliwilliam Aurais-je l'honneur d'avoir ta réponse pour ton 30 000ème commentaire ? Couyon Je viens d'arriver Inscrit le: 18/7/2018 Envois: 40 Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 0 Il y a toujours des cons qui ne lisent pas leurs contrats en entier ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3287 Karma: 13537 En ligne ! Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 3 Assez bon sujet, surtout lorsque c'est l'Anglais qui parle. Le début est quand même assez naïf je trouve :



- Les NDA / Rien pouvoir dire du tout sur la boîte : c'est très courant. Déjà vécu.

- Bosser en Irlande ou en Espagne : c'est très courant. Déjà vécu les deux : je bosse à 200m de la tour Glòries (et oui, c'est Glòries, pas Gloriès...)

- De l'extérieur, on te dit : "le boulot est syper sympa, c'est open space, y a une salle de jeux, on est cools, on est décontractés", puis une fois là-bas tu te rends compte qu'on te traite comme de la merde et que t'as que 20 minutes pour bouffer ? Surprise, c'est presque partout comme ça ! Pas vécu dans mon cas parce que je suis pas si naïf.

- La sous-traitance pour protéger les grosses multinationales et pour te niquer tes droits. Classique. Déjà vécu.



Ceci étant dit, même si tous ces aspects sont courants pour les gens aujourd'hui, c'est vrai que le cas particulier de ces modérateurs ça fait de la peine. Ça doit vraiment être une sacré boulot de merde. Et en effet, comme l'a si bien dit l'Anglais, c'est un problème compliqué : la modération est nécéssaire, l'automatiser est très difficile, et tant que les boîtes peuvent aussi facilement éviter toute responsabilité envers ces travailleurs via le outsourcing et que c'est pas dans leurs intérêts en termes de $$$, c'est pas prêt de s'arranger... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7331 Karma: 18450 En ligne ! Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 1 Wiliwilliam tu m'as tué

Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2129 Karma: 836 En ligne ! Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 0 Barbatos,

Merci pour ces informations. N'empêche, je me dis que c'est hyper chaud parce que ce qu'ils voient, personne ne devrait le voir et ils font ça justement, parce que personne ne devrait le voir.



Merci pour ces informations. N'empêche, je me dis que c'est hyper chaud parce que ce qu'ils voient, personne ne devrait le voir et ils font ça justement, parce que personne ne devrait le voir. Merci pour ces informations. N'empêche, je me dis que c'est hyper chaud parce que ce qu'ils voient, personne ne devrait le voir et ils font ça justement, parce que personne ne devrait le voir. CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13557 Karma: 15656 En ligne ! Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 0 Un autre reportage encore plus complet (et plus choquant) sur le sujet : Les nettoyeurs du Web - The Cleaners





CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13557 Karma: 15656 En ligne ! Re: « Invisibles », dans l'enfer des modérateurs Fac... 0 Un autre reportage encore plus complet (et plus choquant) sur le sujet : Les nettoyeurs du Web - The Cleaners

Bande annonce - Les nettoyeurs du Web - The Cleaners | Thema | ARTE