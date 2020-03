Vidéo : Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Posté par Skwatek

Un policier canadien rappelle aux automobilistes qu'il peut être très facile de ne pas voir un motard lorsque celui est caché derrière un obstacle.







Vidéo (21s) : Un policier cache une moto derrière un stylo





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2813 Karma: 6859 Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo 2 M'en fous, j'ai jamais de stylo dans les mains quand je conduis, juste mon portable!











oh wait Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7340 Karma: 18459 En ligne ! Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo 0 Continue à faire le con, mais viens pas chialer si tu provoque un accident tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 803 Karma: 655 Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo 0 Et ben quand j'etais petit, mon papa il cachait le soleil avec une fritte



- Et ma première voiture c'était une peugeot zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1084 Karma: 1133 Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo 0 C'est la faute du motard, quelle idée de se cacher derrière un stylo. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 554 Karma: 2309 Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo 0 Fake, seul un très très gros stylo peut cacher une moto. logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 836 Karma: 858 Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo 0

C'étais une éclipse Citation :C'étais une éclipse gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 173 Karma: 419 En ligne ! Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo 0 Pourquoi il parle comme Robocop tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 803 Karma: 655 Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo Re: Un policier canadien cache une moto derrière un stylo 0 @logomoca



Non non c'était bien une frite vu qu'après il la mangeait

Non non c'était bien une frite vu qu'après il la mangeait

Tu peux pas manger une éclipse...