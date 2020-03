Vidéo : Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant sur une plage (États-Unis) Posté par Avaruus

En se promenant sur une plage californienne, une femme a trouvé un oeuf de requin-houle contenant un embryon toujours vivant.



Vidéo (24s) : Un embryon vivant de requin-houle sur une plage





Sur le même sujet :

Vidéo : Un poisson vole la vedette à des requins Vidéo : Gros plan sur la ponte d'un oeuf Vidéo : Ouvrir un oeuf de requin Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation zool90 Je suis accro Inscrit le: 21/1/2014 Envois: 1160 Karma: 494 Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... 0 Houla Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7349 Karma: 18468 Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... 0 Il devrait placer une loupe entre le soleil et l'oeuf Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 275 Karma: 684 En ligne ! Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... 2 @Scruffy exact, je me suis dit pour ma part qu'il devait être en train de morfler sa race... y4nnn Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 24 Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... 0 c fou comme j y connais rien en nature. Hendalith Je m'installe Inscrit le: 29/10/2012 Envois: 203 Karma: 235 Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... 0 Le fait de le voir gigoter ainsi me donne mal au nombril asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 592 Karma: 210 Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... 1

@Hendalith

Le fait de le voir gigoter ainsi me donne mal au nombril

C'est parce que tu viens de regarder the Matrix. Citation :C'est parce que tu viens de regarder the Matrix. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4732 Karma: 4507 En ligne ! Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... Re: Un oeuf de requin-houle contenant un embryon vivant s... 0

J'espère que c'est du Bio, issu de requins élevés en plein air. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.