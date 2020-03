Vidéo : Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Posté par Xouma

Un jeune homme se cache derrière une porte pour faire peur à sa copine.



Vidéo (20s) : Faire peur à sa copine





Auteur Conversation Vafenculo Je viens d'arriver Inscrit le: 4/3/2016 Envois: 32 Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 1 Excellent ! Je l'ai pas vu venir ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3292 Karma: 13548 Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 0 Euh... comment dire ? Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 5720 Karma: 4358 Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 1 Ça m'a fait beaucoup plus rire que ce à quoi je m'attendais.^^ Wamou Je suis accro Inscrit le: 20/7/2011 Envois: 1708 Karma: 704 En ligne ! Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 0 Nan mais... LOL quoi... Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 425 Karma: 664 Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 1 @Avaruus La même ! J'ai trouvé ça tellement con mais ça ma fait rire ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10579 Karma: 9456 Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 1 Je m'attendais à ce qu'elle débarque avec un amant, un truc du genre, mais vraiment pas à cette chute ^^ roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 995 Karma: 2675 Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 0 Mdr les gars vous savez quoi ?

Non rien, j'ai pas de vanne. Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 416 Karma: 590 Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 0 Alors, ils sont où ceux qui crient au fake, hein ! Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21103 Karma: 16886 Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 0 Excellent ! Vassili-Zaistev Je masterise ! Inscrit le: 11/7/2014 Envois: 2140 Karma: 841 En ligne ! Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine Re: Un jeune homme veut faire une blague à sa copine 0

@Chewbacca91

Alors, ils sont où ceux qui crient au fake, hein !



Fake, il a une copine en vrai !



Fake, il a une copine en vrai !

En tout cas, j'aime ce genre d'humour : simple mais efficace.