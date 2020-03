Vidéo : Une cour de prison transformée en piscine par des détenus (Équateur) Posté par Avaruus

Une cour de prison a été transformée en piscine par des détenus au centre pénitentiaire de Turi, en Équateur.



Vidéo (29s) : Une cour de prison transformée en piscine (Équateur)





corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 777 Karma: 1979 En ligne ! Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 4 Maintenant on sait pourquoi tous ces détenus ont plongé !! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10583 Karma: 9465 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 Ça donnerait presque envie d'être incarcéré ^^ Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3296 Karma: 13551 En ligne ! Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 Oh ça va, faut bien rigoler de temps en temps ! Y a pas mort d'homme ! Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7375 Karma: 18523 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 4

@Barbatos

Oh ça va, faut bien rigoler de temps en temps ! Y a pas mort d'homme !

@Barbatos
Oh ça va, faut bien rigoler de temps en temps ! Y a pas mort d'homme !
En tout cas aucun cadavre n'est encore remonté à la surface
fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1356 Karma: 2333 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 1

@corto81

Maintenant on sait pourquoi tous ces détenus ont plongé !!

Ils n'auraient pas dû essayer de noyer le poisson... l'affaire a refait surface !



EDIT



Citation :

@Scruffy

Citation :

@Barbatos

Oh ça va, faut bien rigoler de temps en temps ! Y a pas mort d'homme !

En tout cas aucun cadavre n'est encore remonté à la surface

@Scruffy
@Barbatos
Oh ça va, faut bien rigoler de temps en temps ! Y a pas mort d'homme !
En tout cas aucun cadavre n'est encore remonté à la surface
D'après toi, ils ont bouché les conduits d'évacuation comment ?
Ils n'auraient pas dû essayer de noyer le poisson... l'affaire a refait surface !
EDIT
zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 682 Karma: 2072 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 1 L'eau me parait bien bleue pour des eaux d'inondation... en tout cas, ça a l'air d'être la grosse poilade! djerbien Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2020 Envois: 2 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 Une enquête est ouverte pour déterminer une éventuelle complicité de la part des gardiens.
Avant ça , faut peut-être une enquête pour les téléphones dans les prisons.



Chewie Je suis accro Inscrit le: 24/4/2010 Envois: 1516 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 Gardien : "Vous foutez quoi ?

Détenu : une piscine.

- N'importe quoi. Hé putain non, trop bien comme idée !" WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2616 Karma: 8247 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 Encore un coup de michael scofield. GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 175 Karma: 337 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 Attendons un jour ou deux et voyons le développement d'un beau bouillon de culture La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 556 Karma: 2312 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 C'est con, manquait plus que les équidés pour une partie d'aqua-poney. LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1184 Karma: 153 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0

@Barbatos

Oh ça va, faut bien rigoler de temps en temps ! Y a pas mort d'homme !



A ton avis, pourquoi est-ce qu'ils sont en prison ?:p Citation :A ton avis, pourquoi est-ce qu'ils sont en prison ?:p La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 556 Karma: 2312 Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 @GILLESDULEMAN



Tu m'étonnes, j'aimerai pas voir la gueule de l'eau le lendemain. Dejà qu'elle ne me parait pas très claire... chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 623 Karma: 792 En ligne ! Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... Re: Une cour de prison transformée en piscine par des dét... 0 Ou peut on réserver cet hôtel 4* ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.