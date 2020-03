Vidéo : Des animaux sauvages traversent une rivière sur un tronc (Pennsylvanie) Posté par Koreus

Une compilation d'animaux sauvages qui traversent une rivière sur un tronc en Pennsylvanie.



Vidéo (5mn21s) : Un tronc très fréquenté (Pennsylvanie)





Vidéo : Un tronc très fréquenté (Champagne) Vidéo : Caméra au fond d'un seau d'eau (Texas) Vidéo : Un arbre, 365 jours

C'est beau

Joli rattrapage de nounours à 1'59 Je m'auto cite... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 684 Karma: 2080 Re: Des animaux sauvages traversent une rivière sur un tr... Re: Des animaux sauvages traversent une rivière sur un tr... 0

@Yazguen

Je m'auto cite...

C'est beau

Joli rattrapage de nounours à 1'59



"N'empêche je trouve saisissant de voir comment chaque pas est fait avec prudence, à l'affut en permanence, comme si la mort ou un prédateur peu frapper à chaque instant, jamais serein, jamais de zone de confort, juste de la survie à tout instant."

Berkovich 31/12/18

Berkovich 31/12/18 PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 411 Karma: 299 Re: Des animaux sauvages traversent une rivière sur un tr... Re: Des animaux sauvages traversent une rivière sur un tr... 2

Petite (mais alors très petite) critique : cela aurait été mieux de mettre les séquences par ordre chronologique, juste pour voir que telle ou telle espèce n'apparaît que à certaine période.

Amusant le générique de fin avec tous les "acteurs".



Très joli, on ne voit pas les 5 minutes passer.Petite (mais alors très petite) critique : cela aurait été mieux de mettre les séquences par ordre chronologique, juste pour voir que telle ou telle espèce n'apparaît que à certaine période.Amusant le générique de fin avec tous les "acteurs".

En haut, en bas, en haut...en bas...en haut...

On vois papa ours rentrer un peu bourré au millieu de la nuit...

Le jump scare à 4'40''