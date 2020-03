Vidéo : Quand le carton n'est pas à la bonne taille Posté par Xouma

Votre objet est trop long pour rentrer dans le carton. Voici une astuce pour changer la taille du carton.



Vidéo (24s) : Astuce changer la taille d'un carton





Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7381 Karma: 18551 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 9 Une vidéo comme ça en article... Pas sur que ça va cartonner

10 commentaires Auteur Conversation Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7381 Karma: 18551 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 9 Une vidéo comme ça en article... Pas sur que ça va cartonner Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1718 Karma: 510 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 4 Qu'on la dénonce à l'inquisition ! Satanerie ! coincoin420 Je viens d'arriver Inscrit le: 8/4/2019 Envois: 43 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 2 @Solostaran



AU BÛCHER Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3299 Karma: 13559 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 3 Moi j'aurais déjà abandonné et j'aurais dit au destinataire du sac de couchage qu'il a qu'à venir le chercher ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4739 Karma: 4514 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 1 Je suis emballé !! Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3665 Karma: 2543 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 1 Solostaran

J'essaie de mettre ma voiture dans un carton, mais... ça marche pas Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 26 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 4

Maintenant, je galèrerai avec un cutter en essayant de reproduire cette astuce ! BEAU-COUP MIEUX !



Ça parait pas mais cette petite vidéo va révolutionner ma manière de galérer dans mon garage en cherchant toujours un carton adapté pour telle ou telle monstruosité.Maintenant, je galèrerai avec un cutter en essayant de reproduire cette astuce ! BEAU-COUP MIEUX ! avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1627 Karma: 894 Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille Re: Quand le carton n'est pas à la bonne taille 0 Koreus,tu ne pouvais pas poster cette vidéo 2H PLUS TOT!!!!



