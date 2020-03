Vidéo : Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un sujet sur le coronavirus Posté par Splinter68

Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux en lançant un reportage sur le coronavirus pendant le journal de 13h.



Vidéo (10s) : Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux





gregounet5 Je m'installe Inscrit le: 19/5/2006 Envois: 372 Karma: 161 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0 Pas sûr que pour lui ce soit le corona qui déclenche la toux :-s larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 574 Karma: 847 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0 Je ne comprends pas: le JT est enregistré en fin de matinée donc ils ont fait exprès de garder la séquence ces trolls? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7389 Karma: 18580 En ligne ! Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0 JPP toujours au plus près des français

(par contre tes glaires tu te les gardes...) KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 83 Karma: 625 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 4 Heureusement qu'il n'a pas lancé de reportages sur la gastro. TovahCat Je viens d'arriver Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 97 Karma: 128 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 1

Vous navigateur est trop vieux On ne sait pas s'il a plus envie de rire ou de tousser. pasdebol Je m'installe Inscrit le: 7/5/2013 Envois: 316 Karma: 391 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0 Bah, ça s'entend bien que sa salive est passée dans le mauvais trou.

Rien à voir avec une toux. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2618 Karma: 8274 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 1

@larzuc

Je ne comprends pas: le JT est enregistré en fin de matinée donc ils ont fait exprès de garder la séquence ces trolls?



On est pas sur du direct plutot ?



Lien wiki Citation :On est pas sur du direct plutot ? oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 223 Karma: 264 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0 En visionnant je n'ai pas pu m'empêcher de tousser à mon tour. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 574 Karma: 847 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0 @WeWereOnABreak Au temps pour moi alors.

D'habitude les rares émissions en direct sont estampillées "DIRECT" en haut à droite, donc j'en avais déduis cela. Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25646 Karma: 12945 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0









Sinon, Pernaut c'est pas un des seuls présentateur de JT à ne pas utiliser un prompteur ? Sinon, Pernaut c'est pas un des seuls présentateur de JT à ne pas utiliser un prompteur ? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 996 Karma: 2676 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0 C'est pas une qunite de toux, là le terme médical c'est "cracher un poumon" ^^ DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 571 Karma: 1233 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0 Ouais, vous je sais pas, mais moi par précaution je vais arrêter de regarder son JT... CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13576 Karma: 15693 En ligne ! Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0

@larzuc

@WeWereOnABreak Au temps pour moi alors.

D'habitude les rares émissions en direct sont estampillées "DIRECT" en haut à droite, donc j'en avais déduis cela.



Tous les journaux télévisés sont par définition en direct pour réagir instantanément à l'actualité, donc ils n'affichent jamais "en direct". Sauf quand ils interviewent un journaliste à distance c'est précisé en direct pour le différencier de la séquence préenregistrée. Citation :Tous les journaux télévisés sont par définition en direct pour réagir instantanément à l'actualité, donc ils n'affichent jamais "en direct". Sauf quand ils interviewent un journaliste à distance c'est précisé en direct pour le différencier de la séquence préenregistrée. Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 1008 Karma: 690 Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... Re: Jean-Pierre Pernaut a une quinte de toux pendant un s... 0

Afficher le spoil



