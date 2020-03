Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°367 un zap de 88 vidéos insolites Posté par Koreus

La nouvelle édition de Koreusity est arrivée ! 88 vidéos compilées en 17 minutes avec des fails en série.

Merci aux membres (Bowane x22, Skwatek x7, schnapss x2, Xouma x2, LeCromwell x2, Avaruus x2, gazeleau, CrazyCow, Kilroy1, Baba-Yaga, Surzurois, toroles) pour le partage dans le forum.

Si vous avez des problèmes pour voir la vidéo sur YouTube, vous pouvez switcher sur le lecteur Koreus, l'option se trouve en dessous de la vidéo. Les liens vers toutes les vidéos sont disponibles dans la suite de l'article.



Vidéo (17mn56s) : Koreusity n°367





Bon week-end aux koreusien.e.s ! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2820 Karma: 6904 En ligne ! Re: Bon weekend avec Koreusity n°367 un zap de 88 vidéos ... Excellente série, merci pour le partage!



- beaucoup de dégâts matériels

- des dents cassés à mon avis (le gamin au baseball et les skateurs)

- des chats (excellent celui qui empêche l'autre de manger et celui avec le lynx)

- et même le coronavirus s'est glissé dedans



@Solostaran

Bon week-end aux koreusien.e.s !

Je me suis connecté uniquement pour le dislike

@Solostaran

Bon week-end aux koreusien.e.s !



Merci pour la video. Ou sont les liens SVP?