Vidéo : Un impressionnant carambolage sur une route enneigée (États-Unis) Posté par Skwatek

Un impressionnant carambolage sur une route enneigée près de Rawlins, dans le Wyoming.







Vidéo (1mn26s) : Gros carambolage sur une route enneigée





Auteur Conversation Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4746 Karma: 4522 Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... 1 C'est abominable + les cris de la gourde de service.... Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7400 Karma: 18611 Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... 1 3 morts... dont 2 victimes des hurlements de la dame voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 437 Karma: 243 Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... 0 En France , Il y a 25 ans la CB ( Citizen-band ) semblait être un élément de sécurité incontournable en terme de réactivité quand on était confronté à ce genre d' obstacle et puis la nature humaine par stupidité l ' a totalement anéantie . faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 116 Karma: 210 En ligne ! Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... 2 @voirloup Oui après, tu n'es pas obligé de rouler à 80km/h lorsque tu ne vois pas à 10 mètres. Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 28 Karma: 67 Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... 1 Petit conseil, si vous ne voulez pas vous rendre coupable d'intention de meurtre, coupez le son de cette vidéo. pakereth Je m'installe Inscrit le: 26/7/2014 Envois: 236 Karma: 184 Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... 0 la Harpie en fond sonore devrait aller faire la circulation de l'autre coté de la route pour dire aux camions de rouler moins vite a cause du manque de visibilité.

ça soulagerais tout le monde Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 280 Karma: 412 En ligne ! Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... Re: Un impressionnant carambolage sur une route enneigée ... 0 Intéressant, donc aux USA comme chez nous les camionneurs sont aussi des assassins !

Haut