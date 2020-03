Vidéo : Un chargement d'avocats extrêmement riches en vitamine C (Colombie) Posté par Skwatek

La section anti-stupéfiant de la police de Santa Marta, en Colombie, a mis la main sur un chargement d'avocats extrêmement riches en vitamine C.







Vidéo (1mn36s) : Des avocats riches en vitamine C





alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6302 Karma: 2656 Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 3 Ça dit toujours pas comment ça a été mis à l'intérieur . PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10597 Karma: 9490 Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 4 Ca va de plus en plus loin cette épreuve du trompe-l'œil dans Top Chef ! SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 274 Karma: 446 En ligne ! Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 0 ces jolies jeux de mots dans la description Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 69785 Karma: 5653 Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 0 Ce sont de véritable magicien ces dealers. aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6091 Karma: 576 Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 4 J'espère qu'ils ont de bons avocats ! PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 412 Karma: 308 Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 0

C'est pas que je veuille le faire mais je me pose réellement la question. Non mais le plus étonnant c'est comment ils ont fait pour remplacer le noyau ??? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1340 Karma: 2263 Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 1 Je savais que les cartels avaient des ribambelles d'avocats mais j'ignorais a quel point la profession avait été noyautée ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 2998 Karma: 1167 Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 1 Un guacamole de folie ! Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7404 Karma: 18620 En ligne ! Re: Un chargement d'avocats extrêmement riches en vi... 0

@Crazy-13

Ce sont de véritable magicien ces dealers.

@Crazy-13 Ce sont de véritable magicien ces dealers. Ils vendent du rêve